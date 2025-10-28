Tini brilló con Futttura y va por más

Tini Stoessel logró completar las dos primeras fechas de Futttura, la serie de conciertos más ambiciosa de su carrera, que tiene seis funciones previstas más en Tecnópolis. Con tres escenarios, una puesta de nivel internacional y un recorrido musical que va desde Violetta hasta sus lanzamientos más recientes, la artista es la protagonista de este megafestival.
A través de sus redes sociales, Tini les agradeció a sus fanáticos el apoyo de las primeras fechas con un cariñoso mensaje: “Gracias. Fue una locura hermosa, lo disfruté tanto. La energía que nos regalaron es inolvidable. Los amo con todo mi corazón”.
El concepto del show propone un viaje emocional y artístico en el que también, ella se detiene a reflexionar sobre las críticas y las experiencias que la “moldearon”. Las próximas fechas de Futttura serán el viernes y los días 1, 2, 7, 8 y 15 de noviembre, nuevamente en el predio de Tecnópolis, en Villa Martelli.