Tini brilló con Futttura y va por más

El concepto del show propone un viaje emocional y artístico en el que también, ella se detiene a reflexionar sobre las críticas y las experiencias que la “moldearon”. Las próximas fechas de Futttura serán el viernes y los días 1, 2, 7, 8 y 15 de noviembre, nuevamente en el predio de Tecnópolis, en Villa Martelli.