Cartas de lectores: Boleta Única Papel

Hace años que la oposición política de tucumana intenta que se apruebe en la Legislatura, el sistema de Boleta Única Papel (BUP) para las elecciones provinciales. Sin embargo, como dicho sistema no resultaba útil al gobierno de turno, que prefería los innumerables acoples, jamás se logro su aprobación. Hoy los tucumanos hemos visto que la Boleta Única de Papel tiene sus beneficios y es un sistema sencillo. Lamentablemente, alguna mano inescrupulosa se encargó de que la agilidad y velocidad, que dicho sistema tiene, no fuera aplicable aquí ya que, en general con este sistema, se proveen 2 biombos o cabinas de votación por cada mesa y aquí, todos vimos, que había uno solo. Esa decisión arbitraria hizo que, en todas las mesas de la provincia, se hicieran filas y no puedo dejar de leerlo como una maniobra arbitraria y tendiente a quitar popularidad al sistema de BUP con la única intención de mantener un sistema de votación con cientos de boletas y tan obsoleto como eran los votos cantados a viva voz a inicios del siglo XX.