Cartas de lectores: pérdida de agua potable
Hace 5 Hs

Soy residente de Pasaje Cabildo 3.800, Barrio Los Plátanos, donde hace varios meses y a pesar de los numerosos reclamos, personal y de otros vecinos, tenemos una constante corriente de agua potable en nuestra cuadra, que también afecta a otras cuadras vecinas. Esta anormalidad se debe a la roturas de caños maestros en Av. Independencia y Vicente Gallo y Av. Independencia y Pje. Lugones. Hace varias semanas vino personal de la SAT a reparar y los dejó en peores condiciones sin volver a tratar de solucionar el problema. Mientras en otros sectores de la ciudad claman por la falta de agua potable, veo con asombro cómo se derrocha este vital elemento en nuestra cuadra y cuadras vecinas; también donde el agua se estanca crea un problema de salud para los vecinos debido a la proliferación de mosquitos que pueden transmitir el dengue. Espero una pronta solución.

Angela Azucena Leal  

chichitoscano@gmail.com

