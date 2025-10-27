Boca Juniors reaccionó a tiempo y consiguió un triunfo clave

Boca Juniors volvió a sonreír en el Torneo Clausura. El equipo de Claudio Úbeda venció por 3 a 1 a Barracas Central, en el encuentro pendiente de la fecha 12, y consiguió un triunfo clave que lo acomoda en todos los frentes: se metió en puestos de clasificación directa tanto a los playoffs del campeonato como a la próxima Copa Libertadores. En el Estadio Claudio “Chiqui” Tapia, el “Xeneize” supo reaccionar a tiempo, tras un arranque adverso, para llevarse tres puntos de enorme valor.
El partido arrancó con un contexto especial: el duelo había sido postergado por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, figura muy querida en el fútbol argentino y especialmente en el “auriazul”. Pero Boca logró transformar la carga emocional en energía competitiva. Pese a que el local jugó desde los 14 minutos con un hombre menos por la expulsión de Iván Tapia, Barracas sorprendió y se puso en ventaja a los 19’. Rodrigo Insúa sacó un tremendo remate desde tres cuartos de cancha que se clavó en el ángulo. Inatajable para Agustín Marchesín.
A partir de ahí, el “Guapo” se replegó cerca de su área, mientras Boca asumió el control del juego. Sin embargo, en la primera etapa el dominio no se tradujo en situaciones claras. La más peligrosa llegó sobre el cierre, con un cabezazo de Miguel Merentiel que se fue apenas desviado.
El complemento mostró otra cara del equipo de Úbeda, decidido a dar vuelta la historia. A los 7 minutos, Milton Giménez igualó el marcador con una gran definición dentro del área, tras luchar la pelota entre los centrales. Y tres minutos más tarde, el propio delantero volvió a aparecer, esta vez de cabeza, luego de un centro preciso de Juan Barinaga, para poner el 2-1 y dar vuelta el resultado en apenas un par de jugadas.
Barracas quedó golpeado y Boca no lo perdonó. A los 20’, Exequiel Ceballos desbordó con clase y Miguel Merentiel empujó la pelota al fondo de la red para sellar el 3-1 definitivo. Desde ese momento, el club de La Ribera manejó los tiempos del partido y controló sin sobresaltos hasta el final.
Con esta victoria, Boca escaló hasta la tercera posición de la zona A con 20 puntos, mientras que en la tabla acumulada llegó a 53 unidades, lo que le permite ingresar en zona de clasificación directa a la Libertadores y relegar a River al repechaje.
El domingo visitará a Estudiantes y luego vendrá el Superclásico en La Bombonera, donde buscará confirmar que esta reacción no fue casualidad.