Boca Juniors reaccionó a tiempo y consiguió un triunfo clave

El partido arrancó con un contexto especial: el duelo había sido postergado por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, figura muy querida en el fútbol argentino y especialmente en el “auriazul”. Pero Boca logró transformar la carga emocional en energía competitiva. Pese a que el local jugó desde los 14 minutos con un hombre menos por la expulsión de Iván Tapia, Barracas sorprendió y se puso en ventaja a los 19’. Rodrigo Insúa sacó un tremendo remate desde tres cuartos de cancha que se clavó en el ángulo. Inatajable para Agustín Marchesín.