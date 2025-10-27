Secciones
DeportesFútbol

Boca Juniors reaccionó a tiempo y consiguió un triunfo clave

El "Xeneize" levantó su nivel en el segundo tiempo, venció a Barracas Central y se metió en puestos de clasificación directa tanto para los playoffs del Clausura como para la próxima Copa Libertadores.

FESTEJO XENEIZE. Los jugadores de Boca celebran uno de los tantos convertidos por Milton Giménez en el triunfo ante Barracas Central. FESTEJO "XENEIZE". Los jugadores de Boca celebran uno de los tantos convertidos por Milton Giménez en el triunfo ante Barracas Central.
Carlos Chirino
Por Carlos Chirino Hace 1 Hs

Boca Juniors volvió a sonreír en el Torneo Clausura. El equipo de Claudio Úbeda venció por 3 a 1 a Barracas Central, en el encuentro pendiente de la fecha 12, y consiguió un triunfo clave que lo acomoda en todos los frentes: se metió en puestos de clasificación directa tanto a los playoffs del campeonato como a la próxima Copa Libertadores. En el Estadio Claudio “Chiqui” Tapia, el “Xeneize” supo reaccionar a tiempo, tras un arranque adverso, para llevarse tres puntos de enorme valor.

El partido arrancó con un contexto especial: el duelo había sido postergado por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, figura muy querida en el fútbol argentino y especialmente en el “auriazul”. Pero Boca logró transformar la carga emocional en energía competitiva. Pese a que el local jugó desde los 14 minutos con un hombre menos por la expulsión de Iván Tapia, Barracas sorprendió y se puso en ventaja a los 19’. Rodrigo Insúa sacó un tremendo remate desde tres cuartos de cancha que se clavó en el ángulo. Inatajable para Agustín Marchesín.

A partir de ahí, el “Guapo” se replegó cerca de su área, mientras Boca asumió el control del juego. Sin embargo, en la primera etapa el dominio no se tradujo en situaciones claras. La más peligrosa llegó sobre el cierre, con un cabezazo de Miguel Merentiel que se fue apenas desviado.

El complemento mostró otra cara del equipo de Úbeda, decidido a dar vuelta la historia. A los 7 minutos, Milton Giménez igualó el marcador con una gran definición dentro del área, tras luchar la pelota entre los centrales. Y tres minutos más tarde, el propio delantero volvió a aparecer, esta vez de cabeza, luego de un centro preciso de Juan Barinaga, para poner el 2-1 y dar vuelta el resultado en apenas un par de jugadas.

Barracas quedó golpeado y Boca no lo perdonó. A los 20’, Exequiel Ceballos desbordó con clase y Miguel Merentiel empujó la pelota al fondo de la red para sellar el 3-1 definitivo. Desde ese momento, el club de La Ribera manejó los tiempos del partido y controló sin sobresaltos hasta el final.

Con esta victoria, Boca escaló hasta la tercera posición de la zona A con 20 puntos, mientras que en la tabla acumulada llegó a 53 unidades, lo que le permite ingresar en zona de clasificación directa a la Libertadores y relegar a River al repechaje.

El domingo visitará a Estudiantes y luego vendrá el Superclásico en La Bombonera, donde buscará confirmar que esta reacción no fue casualidad.

Temas Buenos AiresClub Atlético River PlateClub Atlético Boca JuniorsClub Atlético Barracas CentralMiguel MerentielMilton DelgadoTorneo Clausura 2025Claudio Úbeda
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Una fiesta, con férrea seguridad, y algunos cortocircuitos
1

Una fiesta, con férrea seguridad, y algunos cortocircuitos

“No falló el peronismo, quien fracasó fue Roberto Sánchez”, afirmó Jaldo
2

“No falló el peronismo, quien fracasó fue Roberto Sánchez”, afirmó Jaldo

Roberto Sánchez, derrotado: “El miedo ‘kuka’ hizo que perdiéramos votantes”
3

Roberto Sánchez, derrotado: “El miedo ‘kuka’ hizo que perdiéramos votantes”

La Libertad Avanza ganó en 28 circuitos de San Miguel de Tucumán; el peronismo, en 19
4

La Libertad Avanza ganó en 28 circuitos de San Miguel de Tucumán; el peronismo, en 19

Al final, “hicieron tronar el escarmiento”
5

Al final, “hicieron tronar el escarmiento”

Jaldo celebró el triunfo y evitó que Tucumán se tiñiera de violeta
6

Jaldo celebró el triunfo y evitó que Tucumán se tiñiera de violeta

Más Noticias
Pusineri, tras su salida de Atlético Tucumán: “No era por resultados, fue por el conflicto”

Pusineri, tras su salida de Atlético Tucumán: “No era por resultados, fue por el conflicto”

Se hizo oficial: el comunicado de Atlético Tucumán que explica la salida de Lucas Pusineri

Se hizo oficial: el comunicado de Atlético Tucumán que explica la salida de Lucas Pusineri

“No falló el peronismo, quien fracasó fue Roberto Sánchez”, afirmó Jaldo

“No falló el peronismo, quien fracasó fue Roberto Sánchez”, afirmó Jaldo

El tiempo en Tucumán: hay alerta por fuertes lluvias y mañana volvería el frío

El tiempo en Tucumán: hay alerta por fuertes lluvias y mañana volvería el frío

La Libertad Avanza ganó en 28 circuitos de San Miguel de Tucumán; el peronismo, en 19

La Libertad Avanza ganó en 28 circuitos de San Miguel de Tucumán; el peronismo, en 19

Al final, “hicieron tronar el escarmiento”

Al final, “hicieron tronar el escarmiento”

Una fiesta, con férrea seguridad, y algunos cortocircuitos

Una fiesta, con férrea seguridad, y algunos cortocircuitos

Jaldo celebró el triunfo y evitó que Tucumán se tiñiera de violeta

Jaldo celebró el triunfo y evitó que Tucumán se tiñiera de violeta

Comentarios