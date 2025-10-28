Efemérides del jueves 23 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

El festejo remite al día en que se presentó ante el público la primera animación de la historia, el 28 de octubre de 1892. Ese día, en el Museé Grevin de París, los presentes asistieron al nacimiento de las “pantomimas luminosas”, en la innovadora película ¡Pobre Pierrot!. Este film, de poco más de cuatro minutos, fue elaborado por quien es considerado el padre de los dibujos animados, el inventor francés Émile Reynaud. Consta de unas 500 imágenes en movimiento que pasaron frente a los ojos del público, en lo que es considerado un hito en la historia del cine. La exhibición fue posible gracias a un invento de Reynaud, el “teatro óptico”, que permitía reproducir tiras de dibujos de tamaño apto para audiencias masivas iluminándolos como una especie de linterna mágica.