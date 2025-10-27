La Selección Argentina femenina U17 de básquet brilló en Asunción y se coronó campeona invicta del Sudamericano

El conjunto dirigido por el cuerpo técnico albiceleste impuso su intensidad desde el salto inicial. En apenas tres minutos, construyó una racha de 8-0 que obligó al tiempo muerto de las venezolanas, y lejos de bajar el ritmo, amplió la diferencia hasta un contundente 11-0. El primer cuarto fue un verdadero monólogo argentino, que cerró 28-6 con una defensa asfixiante y un gran trabajo colectivo.