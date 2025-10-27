Secciones
La Selección Argentina femenina U17 de básquet brilló en Asunción y se coronó campeona invicta del Sudamericano

El equipo nacional superó a Venezuela por 67-46 en la final y cerró un torneo impecable. Sofía Novoa fue elegida MVP e integró el quinteto ideal junto a Santina Cherot.

LA ALEGRÍA DE LAS CAMPEONAS. El plantel argentino festejó en Asunción un título conseguido con autoridad y sin derrotas. LA ALEGRÍA DE LAS CAMPEONAS. El plantel argentino festejó en Asunción un título conseguido con autoridad y sin derrotas. Prensa CAB
Hace 1 Hs

Con un torneo perfecto de punta a punta, la Selección Argentina Femenina U17 de básquet se coronó campeona sudamericana en Asunción, Paraguay. En la final, el equipo nacional superó a Venezuela por 67 a 46 y selló un recorrido invicto que reflejó su dominio y solidez en todos los partidos.

El conjunto dirigido por el cuerpo técnico albiceleste impuso su intensidad desde el salto inicial. En apenas tres minutos, construyó una racha de 8-0 que obligó al tiempo muerto de las venezolanas, y lejos de bajar el ritmo, amplió la diferencia hasta un contundente 11-0. El primer cuarto fue un verdadero monólogo argentino, que cerró 28-6 con una defensa asfixiante y un gran trabajo colectivo.

En el segundo cuarto, la selección mantuvo su nivel, con buena circulación de pelota y efectividad cerca del aro. La ventaja se sostuvo gracias a la precisión en el tiro externo: el equipo convirtió siete triples con un 47% de acierto, contra apenas un 8% del rival. Al descanso, el marcador reflejaba la diferencia en juego y ritmo.

Ya con el título encaminado, Argentina manejó los tiempos en la segunda mitad. Venezuela descontó levemente en el marcador, pero sin poner en riesgo la victoria. El cuerpo técnico aprovechó para rotar al plantel y dar minutos a todas las jugadoras, reafirmando el sentido de equipo que caracterizó al grupo durante el certamen.

El goleo fue repartido. Sofía Novoa, autora de 14 puntos, fue una de las figuras destacadas, acompañada por Sofía González (11) y Sofía Lombardero (10). Del otro lado, Albanys Ramírez fue la máxima anotadora venezolana con 15 unidades.

MVP DEL TORNEO. La base argentina fue una de las figuras del certamen y lideró al equipo con 14 puntos en la final. MVP DEL TORNEO. La base argentina fue una de las figuras del certamen y lideró al equipo con 14 puntos en la final. Prensa CAB

El reconocimiento individual también llegó para las argentinas: Novoa fue elegida MVP del torneo e integrada al quinteto ideal junto a su compañera Santina Cherot. Con este título, el equipo aseguró además su clasificación a la AmeriCup U18 del próximo año, cumpliendo con creces todos los objetivos planteados.

