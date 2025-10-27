Secciones
LG PlayLA GACETA Central

Seguí con "LA GACETA Central", toda la información de Tucumán

Carolina Servetto y José Názaro están a cargo de las noticias locales y nacionales. De 11 a 14, por Canal 11 de CCC, por Canal 7 de Flow, “Somos Tucumán" y las distintas plataformas de nuestro diario.

Hace 1 Hs

Los periodistas Carolina Servetto y José Názaro estarán al frente de las noticias locales, nacionales e internacionales en LA GACETA Central, de "LG Play". De 11 a 14, de lunes a viernes, podrás ver el programa por canal 11 de CCC y por Canal 7 de Flow, “Somos Tucumán", en nuestra web y en las cuentas oficiales de Facebook y de YouTube de LA GACETA.

Los móviles de exteriores estarán a cargo de Matías Auad, quien mostrará lo que sucede en la calle durante la programación de LA GACETA Play.

Si tenés alguna pregunta, recomendación o denuncia podés escribirnos en nuestras redes sociales o enviar un mensaje al WhatsApp: 3814458710.

Esta nota es de acceso libre.
Temas YouTubeWhatsAppJosé NazaroMatías AuadCarolina ServettoCanal 7 de Flow
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Seguí con LA GACETA Central, toda la información de Tucumán

Seguí con "LA GACETA Central", toda la información de Tucumán

Seguí con LA GACETA Central, toda la información de Tucumán

Seguí con "LA GACETA Central", toda la información de Tucumán

Seguí con LA GACETA Central, toda la información de Tucumán

Seguí con "LA GACETA Central", toda la información de Tucumán

Seguí con LA GACETA Central, toda la información de Tucumán

Seguí con "LA GACETA Central", toda la información de Tucumán

Seguí con LA GACETA Central, toda la información de Tucumán

Seguí con "LA GACETA Central", toda la información de Tucumán

Lo más popular
Una fiesta, con férrea seguridad, y algunos cortocircuitos
1

Una fiesta, con férrea seguridad, y algunos cortocircuitos

Jaldo celebró el triunfo y evitó que Tucumán se tiñiera de violeta
2

Jaldo celebró el triunfo y evitó que Tucumán se tiñiera de violeta

Roberto Sánchez, derrotado: “El miedo ‘kuka’ hizo que perdiéramos votantes”
3

Roberto Sánchez, derrotado: “El miedo ‘kuka’ hizo que perdiéramos votantes”

La Libertad Avanza ganó en 28 circuitos de San Miguel de Tucumán; el peronismo, en 19
4

La Libertad Avanza ganó en 28 circuitos de San Miguel de Tucumán; el peronismo, en 19

Al final, “hicieron tronar el escarmiento”
5

Al final, “hicieron tronar el escarmiento”

El PJ retuvo Alberdi pese al acuerdo entre la UCR y La Libertad Avanza
6

El PJ retuvo Alberdi pese al acuerdo entre la UCR y La Libertad Avanza

Más Noticias
“No falló el peronismo, quien fracasó fue Roberto Sánchez”, afirmó Jaldo

“No falló el peronismo, quien fracasó fue Roberto Sánchez”, afirmó Jaldo

El tiempo en Tucumán: hay alerta por fuertes lluvias y mañana volvería el frío

El tiempo en Tucumán: hay alerta por fuertes lluvias y mañana volvería el frío

La Libertad Avanza ganó en 28 circuitos de San Miguel de Tucumán; el peronismo, en 19

La Libertad Avanza ganó en 28 circuitos de San Miguel de Tucumán; el peronismo, en 19

Empate en Tucumán: “En esta elección la oposición fue La Libertad Avanza; el resto desapareció”

Empate en Tucumán: “En esta elección la oposición fue La Libertad Avanza; el resto desapareció”

Al final, “hicieron tronar el escarmiento”

Al final, “hicieron tronar el escarmiento”

El PJ retuvo Alberdi pese al acuerdo entre la UCR y La Libertad Avanza

El PJ retuvo Alberdi pese al acuerdo entre la UCR y La Libertad Avanza

Una fiesta, con férrea seguridad, y algunos cortocircuitos

Una fiesta, con férrea seguridad, y algunos cortocircuitos

Jaldo celebró el triunfo y evitó que Tucumán se tiñiera de violeta

Jaldo celebró el triunfo y evitó que Tucumán se tiñiera de violeta

Comentarios