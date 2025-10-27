¿Qué le aporta el mate al cuerpo? Beneficios y propiedades para tu salud

Brun y un grupo de especialistas del Laboratorio de Biología Ósea de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR se encuentran investigando el papel que la yerba mate ejerce sobre el tejido óseo. El equipo ha señalado que el consumo de este producto se asocia con una densidad mineral ósea significativamente mayor tanto en animales de experimentación como en mujeres postmenopáusicas consumidoras de mate cebado.