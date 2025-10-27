Secciones
¿Qué le aporta el mate al cuerpo? Beneficios y propiedades para tu salud

Diferentes estudios recientes señalan que la yerba mate aporta beneficios significativos al organismo.

El mate tiene múltiples beneficios para la salud
Hace 1 Hs

Conocido por ser una bebida profundamente arraigada a la cultura de Argentina y otros países de Sudamérica, el mate se convirtió en una infusión que trasciende fronteras y adquiere valor no solo cultural, sino también en el ámbito de la salud. 

Diferentes estudios recientes señalan que la yerba mate aporta beneficios significativos al organismo, desde la mejora de la concentración y el aumento de energía, hasta la contribución en la prevención de enfermedades cardiovasculares y metabólicas.

Mate rico y saludable: qué hierbas agregarle para evitar acidez



¿Por qué el mate, una bebida compartida en miles de rondas diarias, podría ser considerado un aliado natural para la salud? Conocé las propiedades de la yerba mate y cómo su consumo moderado puede mejorar nuestra calidad de vida.

¿Cuáles son los beneficios de la yerba mate en la salud?

“En los últimos años un número creciente de artículos científicos ha demostrado un impacto relevante de las propiedades de la yerba mate en la salud que se ha atribuido a sus compuestos bioactivos y su actividad antioxidante”, asegura Lucas Brun, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de Argentina.

Entre los beneficios, el experto menciona efectos sobre el peso corporal, el metabolismo de los lípidos, protección cardiovascular, actividad antidiabética, antiinflamatoria, antimutagénica y antimicrobiana. Además, se ha descrito actividad neuroprotectora y un efecto positivo sobre los huesos.

Brun y un grupo de especialistas del Laboratorio de Biología Ósea de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR se encuentran investigando el papel que la yerba mate ejerce sobre el tejido óseo. El equipo ha señalado que el consumo de este producto se asocia con una densidad mineral ósea significativamente mayor tanto en animales de experimentación como en mujeres postmenopáusicas consumidoras de mate cebado.

Aunque no hay estudios comparativos, el científico de Conicet refiere que los efectos positivos serían similares entre las diferentes marcas de yerba mate, aunque podrían ser menores al consumir tereré o mate cocido dada la menor extracción de los componentes presentes en la yerba mate con actividad antioxidante.

¿La yerba mate tiene efectos negativos?

En 2016 un Grupo de Trabajo de 23 científicos internacionales convocado por el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, organismo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) dedicado al cáncer, evaluó la carcinogenicidad del consumo del mate y otras bebidas muy calientes.

Tras el análisis, los expertos no encontraron evidencia concluyente relativa al consumo de mate a temperaturas que no estén muy calientes.

Otros efectos negativos posibles, como su contribución al insomnio, han sido asociados al consumo de yerba mate antes de acostarse. Según el especialista, este efecto podría deberse al efecto neuroestimulante de las xantinas (un compuesto que tiene efectos estimulantes, como la cafeína). Aunque el resultado es variable de acuerdo a cada consumidor.

Por otro lado, existe el mito de que la yerba mate produciría gastritis. Sin embargo, sostiene el investigador, estudios preliminares no han observado dicha asociación. Aunque podría producirse una pequeña distensión generada por el consumo de mate cebado o la posible dilatación del esfínter gastroesofágico debido a algún componente de la yerba mate que genere algún malestar gastrointestinal en algunas personas susceptibles.

No obstante, y en referencia a las bondades de este producto, Brun aclara que “el consumo de yerba mate es un factor más que contribuye de manera favorable a la salud en el marco de una alimentación saludable y de ninguna manera un producto que pueda considerarse como tratamiento de una determinada afección”.

