Arte: mención especial para Marcela Chichizola en Florencia

En sus pabellones hubo obras de Chichizola, cuyas creaciones en arte textil, retablos y muñecos tienen fuerte incidencia de la naturaleza. Su presencia fue posible por las gestiones de Andrea Arias, la dueña de la galería Hasta la Raíz, donde expone. “Me comunicó que, entre varios artistas propuestos, había sido admitida por un Comité de Selección Internacional, compuesto por jurados de ocho países (por la Argentina están Julio Sapollnik y Marta Eloísa Pérez Temperley). Me sentí feliz, agradecida y con una satisfacción personal por ser parte de uno de los eventos más importantes de arte contemporáneo, en una de las cunas del arte y mecenazgo de Italia, la ciudad donde dejaron huella Miguel Ángel, Boticelli, Ghiberti y Brunelleschi”, le dice a LA GACETA.