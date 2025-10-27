Secciones
Arte: mención especial para Marcela Chichizola en Florencia

Reconocimiento importante para la artista textil neuquina adoptada por Tucumán.

CREACIONES. Una de las obras de la artista Marcela Chichizola. CREACIONES. Una de las obras de la artista Marcela Chichizola.
Hace 5 Hs

La artista neuquina y tucumana por adopción, Marcela Chichizola, obtuvo ayer una mención especial en el cierre de la XV Bienal de Florencia que tiene como consigna “La sublime esencia de la luz y la oscuridad”, en referencia a los opuestos de la vida, con el auspicio de Unicef y organismos públicos italianos.

En sus pabellones hubo obras de Chichizola, cuyas creaciones en arte textil, retablos y muñecos tienen fuerte incidencia de la naturaleza. Su presencia fue posible por las gestiones de Andrea Arias, la dueña de la galería Hasta la Raíz, donde expone. “Me comunicó que, entre varios artistas propuestos, había sido admitida por un Comité de Selección Internacional, compuesto por jurados de ocho países (por la Argentina están Julio Sapollnik y Marta Eloísa Pérez Temperley). Me sentí feliz, agradecida y con una satisfacción personal por ser parte de uno de los eventos más importantes de arte contemporáneo, en una de las cunas del arte y mecenazgo de Italia, la ciudad donde dejaron huella Miguel Ángel, Boticelli, Ghiberti y Brunelleschi”, le dice a LA GACETA.

Chichizola es la única artista radicada en el NOA que estuvo en la Bienal; el resto de los 20 participantes argentinos eran de otras regiones y en total intervinieron más de 560 artistas y diseñadores, de unos 90 países. Esta semana llevará sus trabajos al Consulado y Centro de Promoción Argentino en Milán.

Esfuerzo

“La vida del artista es el resultado de mucho esfuerzo, dedicación, éxitos y fracasos; aceptación y rechazo; estudio y experimentación y una permanente sed de creatividad. Ser escogida es un estímulo más para seguir evolucionando en mi vocación, pero lo veo como un escalón. Cada experiencia es una oportunidad para crecer a nivel artístico y personal. El arte es un vehículo esencial para el autoconocimiento o la autorrealización. No creo en metas ni en objetivos; el límite será siempre lo ‘por descubrir’”, aseguró.

Marcela Chichizola es artista visual; comenzó de pequeña en el dibujo y el modelado en arcilla. Es Maestra Nacional de Dibujo por la Escuela Nacional de Bellas Artes Manuel Belgrano. Desde 1990 reside en Tucumán, donde se especializó en acuarela, técnicas mixtas, arte textil y fabricación de muñecas.

Temas Italia
