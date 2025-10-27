Protocolo para prevenir la violencia en las escuelas

Sobre esto hay diferentes posturas, ya que hay quienes sostienen que no se trata de prohibir el uso del celular en el aula sino de aprender estrategias frente a prácticas que son ineludibles, puesto que las nuevas generaciones están viviendo ya en la realidad física y la realidad virtual al mismo tiempo. Se trata de situaciones que no han sido estudiadas claramente y que inciden en los vínculos tanto escolares como familiares. Esto implica un gran desafío, sobre todo para los docentes, para saber cómo enfrentar los fenómenos de un mundo cambiante, pero también para los padres, que han de tener que involucrarse tanto en acompañar a sus hijos como en trabajar con los responsables de la educación de los chicos en las escuelas.