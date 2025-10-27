Secciones
Suscribite
Ingresar
Sociedad
Clima y ecología
Estudiantes de la UNT participarán de la Cumbre Mundial del Clima
Un jujeño y una salteña viajarán a Brasil.
Compartir
Whatsapp
Facebook
X
Copiar dirección URL
Por
Victoria Reinoso
Hace 6 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas
Salta
Brasil
Jujuy
Universidad Nacional de Tucumán
Argentina
Polonia
Amazonia
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Pensar el futuro cuando parece no haberlo
Son de la UNT y formarán parte de la presencia argentina en la cumbre mundial del clima
Debate sobre habitat: “Se ven diferencias brutales en distancias muy cortas”
Aunque presionandos, los jóvenes eligen la cerveza sin alcohol
Lo más popular
Elecciones 2025: ¿A quiénes vamos a encontrar en la boleta?
El faltazo de autoridades de mesa, la BUP y el "acarreo" marcaron la primera mitad de la jornada electoral
Seguí en vivo todos los detalles de las elecciones 2025
Osvaldo Jaldo anunció que este lunes retomará plenamente sus funciones en el Gobierno
Pasan los gobiernos y la degradación en El Bajo no se detiene
Un nuevo sistema previsional, para conseguir el retiro que merecemos
Más Noticias
Seguí en vivo todos los detalles de las elecciones 2025
Crisis en Atlético Tucumán: Lucas Pusineri se va y Hugo Colace toma el mando
El faltazo de autoridades de mesa, la BUP y el "acarreo" marcaron la primera mitad de la jornada electoral
El misterio se resuelve en diciembre: el cometa 3I/ATLAS se acerca a la Tierra y definirá qué es
Osvaldo Jaldo anunció que este lunes retomará plenamente sus funciones en el Gobierno
Cómo hacer yogur griego casero en simples pasos: la receta más cremosa y saludable
Frank Rainieri, el hombre que creó Punta Cana y transformó un país
Elecciones 2025: ¿A quiénes vamos a encontrar en la boleta?
Comentarios
Navegá sin límites por $143 por día
Suscribite
Secciones
Portada
Último momento
Notas exclusivas
Política
Seguridad
Economía
Mundo
Sociedad
Deportes
Opinión
Cultura
Espectáculos
LG Play
LG Literaria
Fotografía
Servicios y empresas
INTERNACIONAL
España
Chile
Sitios LA GACETA
Club La Gaceta
Clasificados
Fúnebres
Institucional
Marketing y publicidad
Contacto
Portada
Juguemos
Numeros de oro
Newsletter
Edición impresa
Club La Gaceta
Ver Más