La Libertad Avanza se impuso en Jujuy

Con más del 96% de las mesas escrutadas, el frente libertario se quedó con más del 37% de los votos y dos bancas de diputados nacionales. En segundo lugar quedó Jujuy Crece, con casi el 20%.

Hace 5 Min

La Libertad Avanza (LLA) volvió a confirmar su crecimiento en el norte del país. Con más del 96% de las mesas escrutadas, el frente libertario se impuso en la provincia de Jujuy con más del 37% de los votos, logrando dos bancas de diputados nacionales.

En segundo lugar se ubicó el frente Jujuy Crece, con casi el 20%, que consiguió la tercera banca en disputa. Más atrás quedaron Fuerza Patria (15%), Primero Jujuy Avanza (14%) y el Frente de Izquierda (9%), que no lograron representación parlamentaria.

Con este resultado, Alfredo González y Bárbara Andreussi, candidatos de La Libertad Avanza, llegarán al Congreso Nacional, mientras que María Inés Zigarán, del frente Jujuy Crece, ocupará la banca restante.

Desde el búnker oficialista, el gobernador Carlos Sadir reconoció la derrota y felicitó a los ganadores:

“Es un triunfo importante de La Libertad Avanza”, afirmó el mandatario, acompañado por los candidatos de su espacio.

Por su parte, Zigarán destacó la performance de su frente y la posibilidad de mantener una representación jujeña en la Cámara Baja:

“Somos la segunda fuerza. Este resultado nos compromete a seguir defendiendo a Jujuy desde el Congreso”, sostuvo.

El triunfo libertario en Jujuy refuerza la tendencia observada en otras provincias del norte argentino, donde el espacio de Javier Milei y sus aliados locales consolidan su presencia y desplazan a las fuerzas tradicionales, en un mapa político que continúa reconfigurándose.

