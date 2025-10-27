Cartas de lectores: tránsito en Yerba Buena

Resulta infantil culpar a los Barrios privados del caos vehicular de YB. La proliferación de barrios cerrados se debe a la Ausencia del Estado en materia de seguridad, educación, servicios y planificación urbana, lo que obliga a los privados a invertir de su propio bolsillo para resolver tantas carencias. Los infinitos nuevos locales comerciales, también suman inconvenientes no previstos por el municipio, como la expulsión de residentes del casco viejo por falta de nuevas viviendas y espacios para estacionar. El crecimiento demográfico no se detiene a la espera de que el estado se acuerde de invertir o de resolver cuestiones tan básicas. Av. Solano Vera y sus alrededores, son la mejor muestra de la improvisación e ignorancia estatal. Con un canal debajo, no tiene suficientes imbornales para desagotar el agua de lluvias. Calles Catamarca, Chubut, Santa Fe, Thiele, Córdoba, y todo el entorno de plaza vieja, con idénticos e insólitos sentidos de circulación. Una amplia Avenida San Luis, pero con una sola mano en la conexión con S. Vera. Los problemas de tránsito en S. Vera se agravaron con la instalación de semáforos con absurdos turnos de giro (calle Mendoza y S.V.) y pésima calibración de tiempos, sumado a nuevos lomos de burro que solo sirven para dañar vehículos, provocar accidentes y frenar la circulación. La obsesión por las calles de mano única aumenta la congestión pues obligan a recorrer más cuadras para llegar a destino. Semáforos de Av. Aconquija y Lobo de la Vega mal programados generan embotellamientos que antes no había. Muchas calles sin continuidad por falta de planificación. Ni que hablar de la inexistencia de veredas planas y uniformes a nivel de cordón para poder circular a pie, con cochecitos o una silla de ruedas; en lugar de eso hicieron bicisendas que usan los peatones. Sacar las rotondas fue cavernícola. El nuevo pavimento en ejecución sobre Camino de sirga en el canal Yerba Buena (obra muy necesaria), es demasiado angosto para soportar el caudal vehicular futuro y tampoco tiene desagües hacia el canal Yerba Buena, lo que seguirá destruyendo y complicando las calles receptoras que lo conectan. Sería deseable pavimentarlo y hacerlo ancho en toda su extensión desde S. Vera hasta Aconquija. Espero que las autoridades adopten la sensatez, el sentido común y el profesionalismo, para establecer prioridades y racionalidad en las decisiones tal como lo fueron las dársenas de giro en Av. Aconquija. Lo racional es colocar agentes de tránsito (que sobran y los pagamos) en los horarios y lugares de circulación complicada para agilizar el tráfico. Hacer calles anchas y de doble sentido donde se pueda estacionar y limitarlos en calles angostas de doble mano. Tratar de dar continuidad a calles sin salida (como se hizo con Maderuelo). Buscar la manera de trasladar la población de la via Vieja en canje con algún emprendimiento del IPV, a fin de poder ensanchar esa complicada arteria. Resolver los infinitos y eternos derrames cloacales. En resumen, facilitar la vida de los vecinos y no complicar todo con ideas rebuscadas.