Cómo quedó pintado el mapa de Argentina después del triunfo de La Libertad Avanza

El oficialismo obtuvo un 40,84% de los votos y revirtió resultados en provincias clave, superando una prueba crucial para los dos años restantes de gestión de Javier Milei.

Hace 1 Hs

El Gobierno de Javier Milei se mantuvo de pie y logró salir airoso tras las elecciones legislativas, un resultado considerado clave para los próximos dos años de la gestión de La Libertad Avanza (LLA).

Los libertarios lograron una amplia victoria a nivel nacional con el 40,84% de los votos y compite por el primer lugar en la provincia de Buenos Aires, un territorio considerado bastión del peronismo donde LLA había perdido por 13 puntos en los comicios locales del pasado 7 de septiembre.

Las claves del triunfo libertario se concentraron en la importante remontada en la provincia de Buenos Aires, los éxitos consolidados en Santa Fe, Córdoba y Mendoza, y el contundente triunfo en la Ciudad de Buenos Aires, donde el oficialismo compitió en alianza con el PRO, el partido que ejerce el oficialismo porteño desde el año 2007.

