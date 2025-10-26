Real Madrid conquista el clásico y se escapa al frente de La Liga de España

Por Raúl Sánchez Costa - AFP
Real Madrid se llevó el primer clásico de la temporada, de alto voltaje, al imponerse a Barcelona por 2 a 1 en el Santiago Bernabéu, por la 10ª jornada de LaLiga.
El francés Kylian Mbappé, a los 22 minutos abrió el marcador, un tanto que contrarrestó Fermín López a los 38 minutos, pero el inglés Jude Bellingham, a los 43 minutos, convirtió el tanto para darle la victoria al conjunto blanco.
Con este triunfo, Real Madrid refuerza su liderazgo, con 27 puntos, ahora cinco más que el Barça (22), que sigue segundo y que la pasada temporada había ganado cuatro clásicos, incluyendo los dos de la Liga.
Con un ambiente de máxima tensión, la cancha se caldeó con una ruidosa silbatina a Lamine Yamal cuando se escuchó su nombre a través de la voz del estadio por las recientes declaraciones del atacante culé sobre el “Merengue” en las que le acusaba de “robar” y recordaba sus pasadas victorias y goles ante el Real Madrid.
Luego la atmósfera siguió calentándose debido a las interpretaciones del VAR, que anuló un penal sobre Vinicius (a los tres minutos) y un tanto de Mbappé (a los 12’) por fuera de juego.
En la primera de esas acciones, Yamal metió un pie que terminó siendo golpeado por el del brasileño. En la segunda, el astro galo se encontró por centímetros adelantado.
Para este choque, Xabi Alonso armó el medioccampo con Eduardo Camavinga y Aurelien Tchouaméni. Los dos franceses se encargaron de no dejar que respiraran Pedri González y el neerlandés Frennkie De Jong. De esta forma, el entrenador cortó cualquier iniciativa azulgrana.
En un momento de relajación por parte de ambos equipos, el inglés Bellingham encontró un espacio para filtrar un pase a la espalda de los centrales del Barça, que Mbappé ejecutó a la perfección para hacer abrir el marcador.
A raíz del gol, los catalanes se mostraron más imprecisos permitiendo a los locales un mayor control de la pelota.
Los madridistas estaban eufóricos hasta el punto de que Dean Huijsen llegó a fallar una clara ocasión tras cabecear desde una posición inmejorable.
El equipo madrilista fue cediendo la pelota hasta que Fermín aprovechó un error del turco Arda Güler en la salida: Pedri arrebató el balón para dárselo al inglés Marcus Rashford, quien desbordó por la izquierda y conectó con el propio Fermín para empatar el duelo.
El bajón madridista duró poco. En un centro al segundo palo de Vinícius a su compatriota Eder Militao, la pelota llegó para Bellingham, quien no perdonó y puso el 2 a 1 antes de que finalice el primer tiempo.
En el arranque del segundo tiempo, al Barça no le quedaba otra que reaccionar, pero se encontró con un penal en contra.
Un penal desperdiciado
Bellingham, muy activo en las tareas ofensivas, ingresó hacia el área para enviar un balón, que Eric García desvió en primera instancia, pero el defensa blaugrana terminó por tocarlo con la mano tras otro rebote del británico.
El VAR avisó al colegiado, que concedió la pena máxima. Esta vez la trayectoria del remate de Mbappé fue adivinado por el arquero polaco Wojciech Szczesny, quien se lució con su atajada.
Después, una vez más, al Real Madrid no le subió un gol al electrónico por fuera de juego del marroquí Brahim Díaz, quien había asistido a Bellingham para anotar.
Luego, cuando faltaban 18 minutos para el final, Alonso decidió cambiar a Vinicius por Rodrygo, lo que provocó un enfado monumental.
En el tramo final, el Barcelona intentó sin éxito crear ocasiones, gracias a la defensa cerrada de un equipo que celebró la victoria como si hubiese ganado un título.
La alta tensión desembocó en un encontronazo entre ambos planteles al final, primero en los bancos, lo que obligó a los responsables de seguridad a intervenir y, luego, en el centro del campo, evidenciando que los duelos entre Real Madrid y Barça siempre echan chispas.