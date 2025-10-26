Secciones
Suscribite
Ingresar
Deportes
San Martín de Tucumán
¿Qué pasaría con Mariano Campodónico luego de las elecciones en San Martín?
El DT tiene contrato hasta diciembre de 2026, y los diferentes grupos que competirían en las elecciones coinciden en un punto.
Compartir
Whatsapp
Facebook
X
Copiar dirección URL
¿SE VA? Nadie ve a Campodónico como el entrenador de San Martín para la próxima temporada. LA GACETA / Osvaldo Ripoll
Hace 1 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas
San Miguel de Tucumán
Primera Nacional
Mariano Campodónico
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Elecciones 2025: ¿A quiénes vamos a encontrar en la boleta?
Osvaldo Jaldo anunció que este lunes retomará plenamente sus funciones en el Gobierno
El faltazo de autoridades de mesa, la BUP y el "acarreo" marcaron la primera mitad de la jornada electoral
Pasan los gobiernos y la degradación en El Bajo no se detiene
Un nuevo sistema previsional, para conseguir el retiro que merecemos
Seguí en vivo todos los detalles de las elecciones 2025
Más Noticias
Crisis en Atlético Tucumán: Lucas Pusineri se va y Hugo Colace toma el mando
El faltazo de autoridades de mesa, la BUP y el "acarreo" marcaron la primera mitad de la jornada electoral
Osvaldo Jaldo anunció que este lunes retomará plenamente sus funciones en el Gobierno
Cómo hacer yogur griego casero en simples pasos: la receta más cremosa y saludable
No hay alerta meteorológica pero un inusual aire polar llegará al país: ¿cuándo y dónde bajan las temperaturas?
Elecciones 2025: ¿A quiénes vamos a encontrar en la boleta?
¿Cuál es la hierba que endulza el mate y ayuda a nivelar el azúcar en sangre?
Las semifinales del Regional del NOA de rugby se jugarán en Los Tarcos
Comentarios
Navegá sin límites por $143 por día
Suscribite
Secciones
Portada
Último momento
Notas exclusivas
Política
Seguridad
Economía
Mundo
Sociedad
Deportes
Opinión
Cultura
Espectáculos
LG Play
LG Literaria
Fotografía
Servicios y empresas
INTERNACIONAL
España
Chile
Sitios LA GACETA
Club La Gaceta
Clasificados
Fúnebres
Institucional
Marketing y publicidad
Contacto
Portada
Juguemos
Numeros de oro
Newsletter
Edición impresa
Club La Gaceta
Ver Más