Cerraron los comicios y los primeros resultados se conocerían a partir de las 21

Hasta una hora antes del cierre, había votado menos del 60% del padrón en todo el país.

Cerraron los comicios y los primeros resultados se conocerían a partir de las 21 FOTO LA GACETA/BELÉN CASTELLANO
Hace 59 Min

A las 18, cerraron los comicios en todo el país y comenzó el proceso de escrutinio provisorio que definirá el resultado de las Elecciones Legislativas 2025. De acuerdo con la información oficial, los primeros resultados podrían comenzar a conocerse a partir de las 21.

Hasta una hora antes del cierre, la participación electoral se ubicaba en el 58,5% del padrón nacional, una cifra que refleja una concurrencia menor a la registrada en los últimos procesos electorales. Las autoridades de mesa informaron que durante la jornada se desarrolló la votación con normalidad en la mayoría de los distritos, sin incidentes de relevancia.

Desde el Gobierno nacional y la Cámara Nacional Electoral reiteraron el llamado a la ciudadanía a esperar los datos oficiales con prudencia y a respetar los tiempos del escrutinio.

