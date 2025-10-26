Agenda de TV: juegan Real Madrid-Barcelona y Colapinto corre en el GP de México

Eredivisie de Países Bajos
8: Twente-Ajax (ESPN 2)
10.30: Feyenoord-PSV (Disney+)
Serie A de Italia
8.30: Torino-Genoa (ESPN)
11: Hellas Verona-Cagliari (Disney+)
11: Sassuolo-Roma (Disney+)
14: Fiorentina-Bologna (Disney+)
16.45: Lazio-Juventus (ESPN 2)
Liga ACB
8.30: Murcia-Baskonia (Fox Sports 2)
15: Real Madrid-Manresa (Fox Sports 2)
ATP 500 - Viena
Final
10: Jannik Sinner-Alexander Zverev (ESPN 3)
Liga de España
10: Mallorca-Levante (DSports)
12.15: Real Madrid-Barcelona (ESPN)
14.30: Osasuna-Celta de Vigo (ESPN 3)
17: Rayo Vallecano-Alavés (DSports)
Ligue 1 de Francia
11: Lille-Metz (Disney+)
13: Angers-Lorient (Disney+)
13: Auxerre-Le Havre (Disney+)
13: Rennes-Niza (Disney+)
16.30: Lyon-Estrasburgo (Disney+)
Premier League
11: Arsenal-Crystal Palace (Disney+)
11: Bournemouth-Nottingham Forest (Disney+)
11: Aston Villa-Manchester City (Disney+)
11: Wolverhampton-Burnley (Disney+)
13.30: Everton-Tottenham (ESPN 2)
ATP 500 - Basilea
Final
11.30: Alejandro Davidovich Fokina-João Fonseca (ESPN 3)
Bundesliga de Alemania
11.30: Bayer Leverkusen-Friburgo (ESPN 2)
13.30: Stuttgart-Mainz 05 (Disney+)
NFL (Fútbol Americano)
14: Philadelphia Eagles-New York Giants (Disney+)
14: Houston Texans-San Francisco 49ers (Disney+)
17: Tennessee Titans-Indianapolis Colts (Fox Sports 2)
17: Denver Broncos-Dallas Cowboys (Disney+)
21: Green Bay Packers-Pittsburgh Steelers (ESPN 2)
Liga Sudamericana de Básquet
16: Defensor Sporting-ABC Camp (DSports 2)
19: Corinthians-Quimsa (DSports 2)
Fórmula 1 - GP de México
17: Carrera (Fox Sports / Disney+)
Top 14 de Francia
17: Toulouse-Toulon (Disney+)