Agenda de TV: juegan Real Madrid-Barcelona y Colapinto corre en el GP de México

Jannik Sinner-Alexander Zverev definirán la final del ATP 500 de Viena.

CARA A CARA. Barcelona y Real Madrid se enfrentarán en el Bernabéu en un choque determinante para alcanzar o sostenerse en el liderazgo de la Liga de España. CARA A CARA. Barcelona y Real Madrid se enfrentarán en el Bernabéu en un choque determinante para alcanzar o sostenerse en el liderazgo de la Liga de España. FOTO TOMADA STRAITSTIMES.COM
Hace 18 Min

Eredivisie de Países Bajos

8: Twente-Ajax (ESPN 2)

10.30: Feyenoord-PSV (Disney+)

Serie A de Italia

8.30: Torino-Genoa (ESPN)

11: Hellas Verona-Cagliari (Disney+)

11: Sassuolo-Roma (Disney+)

14: Fiorentina-Bologna (Disney+)

16.45: Lazio-Juventus (ESPN 2)

Liga ACB

8.30: Murcia-Baskonia (Fox Sports 2)

15: Real Madrid-Manresa (Fox Sports 2)

ATP 500 - Viena

Final

10: Jannik Sinner-Alexander Zverev (ESPN 3)

Liga de España

10: Mallorca-Levante (DSports)

12.15: Real Madrid-Barcelona (ESPN)

14.30: Osasuna-Celta de Vigo (ESPN 3)

17: Rayo Vallecano-Alavés (DSports)

Ligue 1 de Francia

11: Lille-Metz (Disney+)

13: Angers-Lorient (Disney+)

13: Auxerre-Le Havre (Disney+)

13: Rennes-Niza (Disney+)

16.30: Lyon-Estrasburgo (Disney+)

Premier League

11: Arsenal-Crystal Palace (Disney+)

11: Bournemouth-Nottingham Forest (Disney+)

11: Aston Villa-Manchester City (Disney+)

11: Wolverhampton-Burnley (Disney+)

13.30: Everton-Tottenham (ESPN 2)

ATP 500 - Basilea

Final

11.30: Alejandro Davidovich Fokina-João Fonseca (ESPN 3)

Bundesliga de Alemania

11.30: Bayer Leverkusen-Friburgo (ESPN 2)

13.30: Stuttgart-Mainz 05 (Disney+)

NFL (Fútbol Americano)

14: Philadelphia Eagles-New York Giants (Disney+)

14: Houston Texans-San Francisco 49ers (Disney+)

17: Tennessee Titans-Indianapolis Colts (Fox Sports 2)

17: Denver Broncos-Dallas Cowboys (Disney+)

21: Green Bay Packers-Pittsburgh Steelers (ESPN 2)

Liga Sudamericana de Básquet

16: Defensor Sporting-ABC Camp (DSports 2)

19: Corinthians-Quimsa (DSports 2)

Fórmula 1 - GP de México

17: Carrera (Fox Sports / Disney+)

Top 14 de Francia

17: Toulouse-Toulon (Disney+)

