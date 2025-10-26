Secciones
Viaje al cerebro de un votante promedio

Nuestra memoria acumula fotos de hechos que pasan rápidamente de colores vivos a un tono sepia, con un contorno fantasmal, como consecuencia de una velocidad en la sucesión de acontecimientos que horada arbitrariamente nuestros registros y nuestra capacidad para entender y razonar. En nuestros debilitados freezers neuronales no hay mucho espacio para una memoria ordenada. Sí para emociones fuertes y para una indecisión que puede definir un resultado.

Daniel Dessein
Por Daniel Dessein Hace 1 Hs

