Guía para salir: ¿Qué se puede hacer este domingo en Tucumán?
JAZZ JAZZ
Jazz, funk y soul

Música en vivo en boris y en irlanda

Luego de que termine la votación, el restó Boris (San Juan 1.131) abrirá sus puertas para disfrutar de una noche de jazz fusión y funk a cargo de Trío McTrío, que subirá al escenario a las 22 con versiones de standars y referencias a clásicos del rock nacional. También habrá música en vivo en el Bar Irlanda (Catamarca 380), con un recital tributo a la británica Amy Winehouse por la banda tucumana Rehab, que tiene como eje la reinterpretación estilística y técnica del repertorio de una de las artistas más representativas del soul y del jazz contemporáneo, pero manteniendo la fidelidad al lenguaje musical original y al contexto expresivo que definió su obra. La entrada es libre y gratuita a partir de las 21.30.

Sacro Sacro

Concierto sacro

Coros en Nuestra Señora del Rosario

Hoy desde las 21, Opus Producciones Líricas, Sine Nomine y Ad Cantus llevarán sus interpretaciones corales de música sacra a la Basilica de Nuestra Señora del Rosario (9 de Julio 165), con la dirección de Miriam Gómez y entrada al sobre.

Grooming en los videojuegos: demandan a Roblox por presuntos delitos sexuales

Julián Weich mostró la increíble casa de barro que su hijo "hippie" construyó en Córdoba

Siete postales de Los Cabos, un rincón del Pacífico más cerca que nunca

Ni cuadros ni espejos: la nueva tendencia deco que conquista los hogares argentinos

Son de la UNT y formarán parte de la presencia argentina en la cumbre mundial del clima

Aunque presionandos, los jóvenes eligen la cerveza sin alcohol

