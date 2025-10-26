Guía para salir: ¿Qué se puede hacer este domingo en Tucumán?

Luego de que termine la votación, el restó Boris (San Juan 1.131) abrirá sus puertas para disfrutar de una noche de jazz fusión y funk a cargo de Trío McTrío, que subirá al escenario a las 22 con versiones de standars y referencias a clásicos del rock nacional. También habrá música en vivo en el Bar Irlanda (Catamarca 380), con un recital tributo a la británica Amy Winehouse por la banda tucumana Rehab, que tiene como eje la reinterpretación estilística y técnica del repertorio de una de las artistas más representativas del soul y del jazz contemporáneo, pero manteniendo la fidelidad al lenguaje musical original y al contexto expresivo que definió su obra. La entrada es libre y gratuita a partir de las 21.30.