Los desafíos de construir un mercado del arte

En momentos de crisis económica, el arte y el oro son bienes de inversión. Las galerías tienen la misión esencial de vincular al artista con un público que, potencialmente, comprará sus creaciones; pero en este momento, en Tucumán están atravesando desafíos e incertidumbres sobre su desarrollo y su proyección a futuro. LA GACETA consultó a referentes de cinco espacios sobre el nivel de desarrollo local de sus propuestas de comercialización y cuáles son los artistas que más se venden; cómo subsisten en el actual entorno; de qué sirven los salones o las propuestas oficiales para el sector y cuál es el espacio que ocupa lo contemporáneo.

Fabio Ladetto
Por Fabio Ladetto Hace 2 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
