Sexualmente hablando: el arte de la seducción II

- La Coqueta: personas con una frescura esencial, misteriosa y un modo autosuficiente, algo narcisista, que fascina a sus “víctimas”. Se destacan por demorar el placer y hacer esperar, generando una mezcla de expectativa y frustración (“histeria”, dirían algunos). Esta alternancia entre afecto y desapego es lo que enciende el deseo (y también produce inseguridad). Las coquetas (y los coquetos) no suelen perseguir, sino que se dejan perseguir e ilusionan con la promesa de una recompensa, llegando a “atrapar” emocionalmente a quienes las admiran. Un ejemplo de este tipo es Josefina Bonaparte, quien cautivó a Napoleón con su estilo impredecible, manteniéndolo obsesionado. Greene también menciona a Andy Warhol, como artista enigmático cuyo sereno desapego lo hacía irresistible para sus muchos de sus admiradores.