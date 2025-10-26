Recuerdos fotográficos: 1960. El vagón que se deslizó hasta Corrientes y Marco Avellaneda

Ambos se deslizaron en bajada por la vía hacia el sureste. Uno de ellos fue frenado y descarriló a la altura del apeadero el Empalme. El vagón de guardas pasó a las 15.15 por ahí y siguió deslizándose. Dentro estaba el guarda Damián Flores, quien tiraba infructuosamente el freno de mano para tratar de detener el vagón, que fue desviado hacia “vía muerta” y se detuvo con gran estruendo en la esquina de Corrientes y Marco Avellaneda.