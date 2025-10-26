Secciones
Suscribite
Ingresar
Economía
Noticias económicas
Open Finance en Argentina: la transferencia digital se impone frente al efectivo
El modelo de finanzas abiertas está transformando el ecosistema financiero de la región con distintos grados de avance en cada país. La inclusión, interoperabilidad y confianza digital son claves.
Compartir
Whatsapp
Facebook
X
Copiar dirección URL
NUEVO ECOSISTEMA FINANCIERO. En la región, los países regulan la actividad para brindar seguridad y transparencia en el manejo de datos.
Por
Marcelo Aguaysol
Hace 3 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Uno de cada cinco trabajadores es pobre en la Argentina, según un informe privado
Cybermonday 2025: tres días de descuentos para reactivar el consumo y potenciar las ventas online
Cuántos sueldos se necesitan hoy para comprar un auto 0 km en Argentina
Ciafa eligió sus nuevas autoridades hasta 2027
¿Cuál es la franja etaria que más compra autos 0 KM en la Argentina?
Lo más popular
Grooming en los videojuegos: demandan a Roblox por presuntos delitos sexuales
Julián Weich mostró la increíble casa de barro que su hijo “hippie” construyó en Córdoba
Siete postales de Los Cabos, un rincón del Pacífico más cerca que nunca
Ni cuadros ni espejos: la nueva tendencia deco que conquista los hogares argentinos
Son de la UNT y formarán parte de la presencia argentina en la cumbre mundial del clima
Aunque presionandos, los jóvenes eligen la cerveza sin alcohol
Más Noticias
Julián Weich mostró la increíble casa de barro que su hijo “hippie” construyó en Córdoba
Diez consejos para mantener la columna sana y prevenir el dolor de espalda a cualquier edad
El truco infalible para recuperar los jeans que te aprietan y devolverles su talle original
Aunque presionandos, los jóvenes eligen la cerveza sin alcohol
Ante el engrosamiento de los senos en un varón, primero hay que descartar una enfermedad
Los jeans que no reconocen género, edad, ni talle serán la tendencia durante el verano
Son de la UNT y formarán parte de la presencia argentina en la cumbre mundial del clima
Grooming en los videojuegos: demandan a Roblox por presuntos delitos sexuales
Comentarios
Navegá sin límites por $143 por día
Suscribite
Secciones
Portada
Último momento
Notas exclusivas
Política
Seguridad
Economía
Mundo
Sociedad
Deportes
Opinión
Cultura
Espectáculos
LG Play
LG Literaria
Fotografía
Servicios y empresas
INTERNACIONAL
España
Chile
Sitios LA GACETA
Club La Gaceta
Clasificados
Fúnebres
Institucional
Marketing y publicidad
Contacto
Portada
Juguemos
Numeros de oro
Newsletter
Edición impresa
Club La Gaceta
Ver Más