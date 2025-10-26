Una oportunidad para fortalecer la democracia

Muchos suelen restarles importancia a las elecciones legislativas, considerándolas un trámite o una oportunidad menor. Pero se equivocan. Son precisamente estos comicios los que equilibran el poder, los que permiten al Congreso representar la pluralidad y ejercer su función de control. Votar no es solo respaldar o expresar desacuerdo contra un gobierno, sino fortalecer las instituciones que lo sostienen y lo limitan. La democracia se alimenta tanto de los consensos como de las diferencias. “El voto es la voz de los que no tienen voz”, decía Nelson Mandela, recordándonos que cada sufragio cuenta.