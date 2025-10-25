Teatro tucumano: Injusticia a escena con “La disgracia de Moreira”

En el montaje se trabajó el lenguaje estético de la biodanza a través de un laboratorio de creatividad, para favorecer el desarrollo integral del ser humano y potenciar la capacidad creativa a través de la experiencia vivencial. “La biodanza permitió desplegar el proceso creativo con su enfoque en la música, el movimiento y la emoción, procurando liberar el potencial creativo innato, mientras que el laboratorio de nos ofreció herramientas y metodologías para la generación, materialización y socialización de ideas”, explica Galarzo, quien recibió, entre otras distinciones el premio Artea 2024 al “mejor texto original tucumano” con la pieza “La Manflora” y recientemente puso en escena “Cuando la ciudad está durmiendo”. El grupo se formó en pandemia con el espectáculo “Días teñidos”.