Teatro tucumano: Injusticia a escena con “La disgracia de Moreira”

El Taller de Adultos Mayores del Ente Cultural de Tucumán viene desarrollando una intensa actividad desde hace años, y las experiencias que acumulan sus integrantes a lo largo de cada cursado se vuelca siempre en un estreno teatral.
En esta temporada, el texto elegido es un precursor del teatro nacional, desde los tiempos del circo criollo y su evolución escénica hasta transformarse en obra. “Juan Moreira” comenzó como un folletín gauchesco por entregas que publicó su autor, Eduardo Gutiérrez, entre fines de 1879 y enero de 1880 en el diario La Patria Argentina. El escritor se inspiró en una crónica policial real, sobre un legendario cuchillero porteño muerto por la Policía en Lobos, que lo perseguía por un robo.
En 1884, Gutiérrez mutó su relato a una pantomima representada por José Podestá (conocido por su personaje de Pepino el 88) en su circo ambulante, para luego pasar a salas teatrales de la Argentina y Uruguay, y llegó incluso a Francia, Italia y España.
Esta tarde, a las 18 y con entrada libre en la sala Orestes Caviglia (San Martín 251), será la primera función de “La disgracia de Moreira”, una versión libre de la historia original dirigida por Indio Armanini y con la asistencia de Silvina Schliserman, y representada por el elenco el Taller, integrado por 21 personas de entre 60 y 83 años que cursan gratis en el nivel inicial. Es el resultado de tres meses de ensayos, partiendo de lo lúdico en un proceso pedagógico y creativo hasta el resultado escénico. Quien quiera participar, debe inscribirse entre febrero y marzo.
“La puesta en escena relata la vida de Moreira, injustamente sentenciado al cepo por una deuda que le fue negada; en una historia, atravesada por la injusticia y la huida, que combina elementos del costumbrismo argentino, el radioteatro y la representación teatral”, adelanta Armanini.
No será el único estreno tucumano de la jornada. A las 22, en CiTá Abasto de Cultura (La Madrid 1.457) el grupo independiente Picta Diebus presentará “Frenesí (de primavera)”.
Carla Greta, Yanina Chaves, Alexis Sáez Villegas y Martín Roldán bajo la dirección de Francisco Galarzo -además es el autor del texto- interpretan a cuatro amigos que tienen un problema en común: no saben amar.
“Con en la vorágine de los tiempos que corren, ‘el amar’ se vuelve efímero e inexplicable; esto va estableciendo que amen a su forma, tiempo y en desequilibrio. Todo se resuelve en una puesta en escena en un plano secuencia; no es el relato de una historia convencional, no es el desarrollo de una anécdota, es una indagación sobre los sentires y las vivencias más profundas de las personas”, adelanta el director para LA GACETA.
En el montaje se trabajó el lenguaje estético de la biodanza a través de un laboratorio de creatividad, para favorecer el desarrollo integral del ser humano y potenciar la capacidad creativa a través de la experiencia vivencial. “La biodanza permitió desplegar el proceso creativo con su enfoque en la música, el movimiento y la emoción, procurando liberar el potencial creativo innato, mientras que el laboratorio de nos ofreció herramientas y metodologías para la generación, materialización y socialización de ideas”, explica Galarzo, quien recibió, entre otras distinciones el premio Artea 2024 al “mejor texto original tucumano” con la pieza “La Manflora” y recientemente puso en escena “Cuando la ciudad está durmiendo”. El grupo se formó en pandemia con el espectáculo “Días teñidos”.
Infantil
“Matilda, la hija de los dioses” es una propuesta de teatro musical infantil escrita y dirigida por Verito Robledo, que estará a las 19 en la sala Juan Tríbulo del teatro Alberdi (Jujuy y Crisóstomo Álvarez). Es la historia de una niña rechazada por sus padres por ser diferente; entonces emprende un viaje hacia el bosque encantado, donde conocerá a seres mágicos, como duendes, ogros, búho y hadas que le ayudarán a descubrir su verdadero origen. Junto a Matheo, enfrentarán aventuras mágicas y desafíos que fortalecen su vínculo y les enseñan la importancia del trabajo en equipo.
Musical: reponen “Sweet Charity”
Tras el éxito de Chicago en 2024, la Fundación para el Desarrollo de las Artes Escénicas presenta en coproducción con Rojas-Tecnología para Eventos y el Ente Cultural de Tucumán el musical “Sweet Charity”, que se repondrá esta noche a las 21 en el teatro San Martín (avenida Sarmiento 601), en una puesta protagonizada por Andrea Barbá y de la cual participan integrantes de los cuerpos estables de la Provincia: Ballet Clásico, Compañía de Danza Contemporánea, Banda Sinfónica, Teatro y Coro. Con libro de Neil Simon, música de Cy Coleman y puesta en escena y coreografías originales de Bob Fosse, la dirección general de la versión local está a cargo de Sebastián Fernández.