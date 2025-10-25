Recuerdos fotográficos: 1932. Un hincha “santo” fallece en medio del festejo

Mansilla, de 38 años, era “modesto, hombre de pueblo”, que dejó “sumida en la miseria a su madre anciana y paralítica y a tres hermanos, con quienes compartía la vivienda humilde y que ayer lloraban la pérdida irreparable de un hijo cariñoso y de un hermano querido”, sigue la crónica, que concluye: “Vino así a contar una jornada del músculo, disputada con entusiasmo y coraje, con la pincelada de tragedia, que llevó a todos los espíritus un punto doloroso y triste”.