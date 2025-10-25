Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Molière: una versión del “tartufo”

En la Sociedad Francesa (San Juan 751), Ricardo Salim repondrá a las 21.30 su versión de “Tartufo, el hipócrita”, basada en la clásica comedia de Molière y al frente del elenco de la Fundación Teatro Universitario, que cumple 35 años de funcionamiento. El director revee la obra desde la actualidad de “la impunidad a través del poder, la mentira, la falsa moral, las apariencias y la hipocresía” en una lectura renovada para dialogar con la actualidad sin perder la esencia satírica con la que el francés retrató la hipocresía y el fanatismo religioso en el siglo XVII. El elenco está conformado por Jorge García, Sergio de Filippo, Manina Aguirre, Sandra Virgolini, María José Manzur, Juan José Soria, Rodrigo Palacios, Liliana Sánchez, Mauricio Varela y Patricia Cudugnello.