Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Molière: una versión del “tartufo”
En la Sociedad Francesa (San Juan 751), Ricardo Salim repondrá a las 21.30 su versión de “Tartufo, el hipócrita”, basada en la clásica comedia de Molière y al frente del elenco de la Fundación Teatro Universitario, que cumple 35 años de funcionamiento. El director revee la obra desde la actualidad de “la impunidad a través del poder, la mentira, la falsa moral, las apariencias y la hipocresía” en una lectura renovada para dialogar con la actualidad sin perder la esencia satírica con la que el francés retrató la hipocresía y el fanatismo religioso en el siglo XVII. El elenco está conformado por Jorge García, Sergio de Filippo, Manina Aguirre, Sandra Virgolini, María José Manzur, Juan José Soria, Rodrigo Palacios, Liliana Sánchez, Mauricio Varela y Patricia Cudugnello.
Sala Luis Franco: reponen “Archivo ramona”
Seres marginados acorralados por la burocracia como simples números estadísticos, invisivilizados para una sociedad que los cruza a diarios sin registrarlos ni comprenderlos. “Archivo Ramona” aborda la realidad cotidiana desde una mirada donde el humor matiza el drama para redondear una obra teatral que permite pensar sobre la realidad. Dirigida por Raúl Reyes y con las actuaciones de Fabricio Lorenzetti, Sebastián Rolfo, Lucila Ale y Nicolás Rivas, la creación se verá a las 21.30 en la sala Luis Franco de El Círculo de la Prensa (Mendoza 240).
Debates: “Emergentes culturales”
En el auditorio del Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265), desde las 10 se realizará el Coloquio de Proyecto de Investigación de la UNT “Emergentes culturales e identitarios en el campo comunicacional argentino del siglo XXI”, a cargo de los expositores que relevaron ese estudio. La propuesta aborda las culturas y la comunicación en la encrucijada política y está abierdo a docentes, investigadores/as y estudiantes del campo académico de la comunicación, el cine y el teatro, con entrada libre.
El Culturalito: encuentro artístico
Esta noche, desde las 20, habrá una nueva edición de El Culturalito en Alberdi primera cuadra, bajo la consigna “Terracita en primavera”, y con la música de Carlos Andújar (foto), El Charco de la Ballena y Alex Toms, y las exposiciones de La Flor López.
Cantos con caja: último encuentro
Vivi Vargas organiza el último encuentro de “Cantos con caja” del año, donde los sonidos y las canciones conviven con historias y recuerdos en ronda. La experiencia se desarrollará desde las 19, con inscripciones e informes al 381-2065487. Entre las cantoras estarán Rossana Medina, Pupy Nagle y Leticia Couturier.
Estudio Coral: concierto con repertorio variado
En El Círculo de la Prensa (Mendoza 240), desde las 20 el Estudio Coral Tucumán presentará su espectáculo “América Coral 2”, con la dirección de Sergio Barrionuevo. El repertorio abordará música argentina, canadiense y negro spirituals, entre otros ritmos del continente.
Tafí Viejo: recital de Vino Juana
A las 21, en la Casa de la Cultura Catalina Albarracín de Suárez de Tafí Viejo (avenida Alem 775), se presentará el recital “Al pan pan y al Vino Juana”, a cargo de la formación taficeña de rock argentino, aunque fusiona distintos ritmos en su propuesta. “Será una propuesta que combine letras con identidad, energía local y el poder de la música en vivo.v Queremos que la gente venga a disfrutar, a cantar, a brindar por la música y por la vida, en una celebración del rock taficeño y de todo lo que nos une”, señaló la banda. Como invitados estarán Juan Pablo Ance, Vidaje y Luciano Zelaya.
Homenaje a Charly García y otras propuestas
Por la votación de mañana, tanto las peñas folclóricas como distintos espacios dedicados al rock decidieron no abrir sus puertas esta noche. Así, la propuesta musical aparece restringida comparada con otros fines de semana.
La banda Kurosawa cerrará esta noche su ciclo de recitales en homenaje a Charly García con motivo de su cumpleaños número 74 con el show “Rezo por vos”, con entrada libre y gratuita desde las 20 (horario especial por la veda electoral) en el Bar Irlanda (Catamarca 380).
En Lo de la Paliza (Laprida 181) el escenario será ocupado por su anfitriona, Cecilia Paliza, con un recorrido por distintos ritmos musicales populares, del rock al folclore desde las 22.
La milonga Tango+Brownie funcionará nuevamente esta noche en El Círculo del Magisterio (Las Heras 25), a partir de las 21 con su propuesta de clases y pista abierta con Dj en vivo.