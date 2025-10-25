Secciones
OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: Escuela Técnica de Alberdi
Hace 6 Hs

Por medio de estas líneas quiero resaltar y felicitar a los padres integrantes de la cooperadora de la escuela Técnica de Alberdi por el gran empeño y pasión que ponen para hacer transparente su accionar en cada acto en que intervienen, siempre en beneficio de los alumnos de los tres turnos. Sé que algunas veces enfrentan actitudes formales que intentan frustrar el deseo de cambio de ese momento, pero la tenacidad que demuestran los hace pasibles de este reconocimiento en esta gran sección de este reconocido diario. Una de las grandes colaboraciones es en la entrega de los bolsones con la mercadería: dan horas personales para que ningún joven quede sin su bolsón. Para esta escuela y una manera de colaborar con los padres de cooperadora, sería conveniente que el Ministerio de Desarrollo Social haga entrega directamente de la tarjeta alimentar a todos los tutores. Párrafo aparte se resalta el gran interés de cambio que estaría demostrando el conductor de la escuela que supuestamente fue a “capacitarse” al exterior, con la finalidad de jerarquizar más la institución. Esto no sería posible sin el acompañamiento profesional del supervisor del área quien con actos administrativos de férreo control, en conjunto buscan fortalecer la escuela. Así esta institución buscará seguir posicionándose como una de las mejores conducidas y organizadas en estos últimos cinco años. Felicitaciones a los miembros de cooperadora.

Manuel Antonio Sepúlveda

Mza G casa 30 

Bº Martín Fierro - Juan B. Alberdi

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Conocé la oferta electoral: qué dicen los frentes y partidos acerca del futuro de Tucumán y del país
1

Conocé la oferta electoral: qué dicen los frentes y partidos acerca del futuro de Tucumán y del país

Estoy bebiendo estrellas: cómo la leyenda del champagne inspiró el único vino espumoso tucumano
2

"Estoy bebiendo estrellas": cómo la leyenda del champagne inspiró el único vino espumoso tucumano

SDT Audiovisual: la mirada que elevó la emoción de los 21K LA GACETA
3

SDT Audiovisual: la mirada que elevó la emoción de los 21K LA GACETA

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir
4

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Efemérides del viernes 24 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?
5

Efemérides del viernes 24 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

El Cerpacu está de fiesta y lo merece: lleva cuatro décadas rescatando saberes ancestrales
6

El Cerpacu está de fiesta y lo merece: lleva cuatro décadas rescatando saberes ancestrales

Más Noticias
Lourdes Fernández, de Bandana, quedó envuelta en un entramado judicial

Lourdes Fernández, de Bandana, quedó envuelta en un entramado judicial

La financiera de Yerba Buena investigada solicitó el concurso preventivo

La financiera de Yerba Buena investigada solicitó el concurso preventivo

Teatro tucumano: Injusticia a escena con “La disgracia de Moreira”

Teatro tucumano: Injusticia a escena con “La disgracia de Moreira”

Diez propuestas para la reforma impositiva que se viene

Diez propuestas para la reforma impositiva que se viene

Recuerdos fotográficos: 1932. Un hincha “santo” fallece en medio del festejo

Recuerdos fotográficos: 1932. Un hincha “santo” fallece en medio del festejo

Beatriz Moreiro: “La gente camina y la naturaleza le pasa desapercibida; por eso mi idea es hacer visible lo invisible

Beatriz Moreiro: “La gente camina y la naturaleza le pasa desapercibida; por eso mi idea es hacer visible lo invisible"

Buscan mejorar la muestra del factor climático en los datos agrícolas

Buscan mejorar la muestra del factor climático en los datos agrícolas

Un análisis comparativo de las cifras del bioetanol a partir de caña y a partir de maíz

Un análisis comparativo de las cifras del bioetanol a partir de caña y a partir de maíz

Comentarios