Cartas de lectores: Escuela Técnica de Alberdi

Por medio de estas líneas quiero resaltar y felicitar a los padres integrantes de la cooperadora de la escuela Técnica de Alberdi por el gran empeño y pasión que ponen para hacer transparente su accionar en cada acto en que intervienen, siempre en beneficio de los alumnos de los tres turnos. Sé que algunas veces enfrentan actitudes formales que intentan frustrar el deseo de cambio de ese momento, pero la tenacidad que demuestran los hace pasibles de este reconocimiento en esta gran sección de este reconocido diario. Una de las grandes colaboraciones es en la entrega de los bolsones con la mercadería: dan horas personales para que ningún joven quede sin su bolsón. Para esta escuela y una manera de colaborar con los padres de cooperadora, sería conveniente que el Ministerio de Desarrollo Social haga entrega directamente de la tarjeta alimentar a todos los tutores. Párrafo aparte se resalta el gran interés de cambio que estaría demostrando el conductor de la escuela que supuestamente fue a “capacitarse” al exterior, con la finalidad de jerarquizar más la institución. Esto no sería posible sin el acompañamiento profesional del supervisor del área quien con actos administrativos de férreo control, en conjunto buscan fortalecer la escuela. Así esta institución buscará seguir posicionándose como una de las mejores conducidas y organizadas en estos últimos cinco años. Felicitaciones a los miembros de cooperadora.