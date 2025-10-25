Cartas de lectores: Nobleza obliga

Este título de origen francés resume a aquellas personas con poder que deben comportarse de manera honorable y asumir responsabilidades. El 24 de julio, mediante una carta con el título “Tramo de ruta sin luz”, me quejé por falta de iluminación de la ruta 338 desde unos metros más de la Universidad de San Pablo hacia arriba. Grande fue mi sorpresa al observar que ya pusieron los postes de luz hasta el salón de fiestas Las Marías y en breve se habilitará la iluminación. Luego de 55 años llegó la luz. Felicitaciones.