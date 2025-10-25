El parque Prebisch: lo que está bien y lo que falta

La firma de la adenda para la construcción del Parque Julio Prebisch, en el predio de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) en colaboración con el municipio de Yerba Buena, marca un hito importante en el desarrollo urbano y ambiental de la zona oeste del área metropolitana. Este parque, de 22 hectáreas y una zona de lagunas de 6,6 hectáreas de retención, no solo constituirá un pulmón verde, sino que actuará como infraestructura de mitigación hidráulica: las lagunas retardarán el escurrimiento del agua en lluvias intensas y contribuirán a reducir el riesgo de desbordes en el canal.