Cítricos: en un panel contestaron preguntas sobre nutrición vegetal

Entre las consultas formuladas se destacaron las referidas a la nutrición vegetal. Algunas las contestó Roque Correa, de la sección Suelo y Nutrición Vegetal. Dio a conocer las características de las distintas formulaciones de fertilizantes para aplicación en superficie utilizadas en el cultivo cítrico. Indicó que la formulación tradicional es la dispersión de fertilizante granulado (urea, superfosfato triple, etc.), en la cual el fertilizante se distribuye en toda el área, concentrándose en bandas. Una alternativa es el uso de formulaciones líquidas; y para esta se puede usar la barra aplicadora de herbicida. Presenta la ventaja que, al estar en solución, su mineralización es más rápida y se hallará disponible para ser absorbida por la planta en menor tiempo.