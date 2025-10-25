Secciones
Limón: avizoran una mejora, pero advierten que será gradual

Salas, director de la Eeaoc, explicó el fenómeno del precio de la naranja.

Hace 6 Hs

“La crisis de estos últimos años en la actividad tuvo un fuerte impacto. Muchas quintas comerciales que antes recibían un manejo para fruta de exportación se descuidaron en las últimas campañas por los malos resultados económicos y por su producción destinada directamente al proceso industrial, y algunas hasta fueron abandonadas”, dijo Hernán Salas, director técnico de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) durante una mesa panel de la Jornada de Actualización Citrícola que organizó la entidad.

“En algunos casos, los precios no alcanzaban siquiera para costear los gastos de cosecha -menos aun los de producción-. No obstante, este año se pudo apreciar una leve recuperación del precio de industria, provocada por la mejora en el valor internacional de algunos derivados, principalmente el jugo. Es necesario que esta tendencia se acentúe durante la próxima campaña para que el productor vuelva a disponer de los recursos necesarios para el manejo adecuado de la quinta”, añadió. Señaló que si bien el valor de la fruta para exportación fue sensiblemente mejor a las últimas campañas, no cabe olvidar que más del 70% de la producción es destinada al proceso industrial. “Sin embargo, y como ocurre con todos los árboles frutales, de igual manera que la caída es gradual, la recuperación también será gradual en la medida en que se sostenga un buen manejo y no de un año para otro. Esto nos lleva a pensar que, si no ocurren adversidades meteorológicas importantes, la producción de la próxima campaña no debiera diferir mucho de la que tuvimos este año”, explicó Salas.

Contó que el interés por la explotación de naranjas aumentó en forma importante, y lo consideró absolutamente entendible en virtud del incremento de precios internacionales de esta, tanto en fruta fresca como en los derivados. “La tonelada de jugo de naranja llegó a cotizar hasta U$S 7.000; un precio histórico”, dijo. Pero advirtió que esto no debe confundir; y dio una explicación: “Los dos principales proveedores de jugo son Brasil y EEUU (Florida). Por el HLB, Florida disminuyó más del 90% su producción en los últimos 20 años, mientras que Brasil mantuvo su presencia, con altibajos, conviviendo con la enfermedad, llevando su producción a zonas de menor presión del HLB. No creció el consumo ni la demanda; disminuyó la oferta”.

Y añadió que este año, el precio del jugo volvió a valores cercanos a lo normal, porque un precio tan elevado llevó al consumidor a buscar alternativas de jugos naturales de menor precio. “Desde la Eeaoc instamos a la prudencia a la hora de decidir cambios tan importantes; pero si persiste el interés, llamamos a la reflexión, a no recurrir a material de propagación de otro origen que no sea de Tucumán y de viveros que operan dentro del sistema de certificación del Inase”, señaló.

