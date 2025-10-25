Limón: avizoran una mejora, pero advierten que será gradual

“En algunos casos, los precios no alcanzaban siquiera para costear los gastos de cosecha -menos aun los de producción-. No obstante, este año se pudo apreciar una leve recuperación del precio de industria, provocada por la mejora en el valor internacional de algunos derivados, principalmente el jugo. Es necesario que esta tendencia se acentúe durante la próxima campaña para que el productor vuelva a disponer de los recursos necesarios para el manejo adecuado de la quinta”, añadió. Señaló que si bien el valor de la fruta para exportación fue sensiblemente mejor a las últimas campañas, no cabe olvidar que más del 70% de la producción es destinada al proceso industrial. “Sin embargo, y como ocurre con todos los árboles frutales, de igual manera que la caída es gradual, la recuperación también será gradual en la medida en que se sostenga un buen manejo y no de un año para otro. Esto nos lleva a pensar que, si no ocurren adversidades meteorológicas importantes, la producción de la próxima campaña no debiera diferir mucho de la que tuvimos este año”, explicó Salas.