Líder mundial: de enero a agosto, el complejo del maní exportó casi 540.000 toneladas

En el período que va de enero a agosto del año en curso, las exportaciones del complejo del maní alcanzaron las 539.000 toneladas, por un monto de U$S 774 millones. Esto representa un aumento promedio de un 34% en volumen y de un 16% en valor, respecto del igual lapso de 2024.
La información, proporcionada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación -sobre la base de datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), detalla que los productos que mayor crecimiento registraron fueron: el aceite de maní (71% en volumen y 55% en el valor exportado), el maní (33% en volumen y 14% en valor) y las preparaciones (19% en volumen y 8% en valor).
La Argentina es el exportador N° 1 de maní del mundo y el mayor productor de América latina. Se trata de un producto regional que compite en el mundo por su calidad y por su valor nutricional, y que es exportado a más de 50 mercados, siendo los principales: Países Bajos, China, Reino Unido, Chile y Polonia.
Las autoridades de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca destacaron el crecimiento de China, con un incremento del 512% en volumen y del 330% en valor (U$S 58 millones). Asimismo, subrayaron el caso de Bélgica, con un aumento del 484% en volumen y del 392% en valor (más de U$S 15 millones). El tercer caso es el de Nueva Zelanda, con aumentos del 207% y 166% en volumen y valor, respectivamente (cerca de U$S 8 millones).