Líder mundial: de enero a agosto, el complejo del maní exportó casi 540.000 toneladas

Las autoridades de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca destacaron el crecimiento de China, con un incremento del 512% en volumen y del 330% en valor (U$S 58 millones). Asimismo, subrayaron el caso de Bélgica, con un aumento del 484% en volumen y del 392% en valor (más de U$S 15 millones). El tercer caso es el de Nueva Zelanda, con aumentos del 207% y 166% en volumen y valor, respectivamente (cerca de U$S 8 millones).