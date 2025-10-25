Cítricos: informe sobre el manejo sanitario en la actual campaña

“Siempre debemos atender la problemática de las enfermedades cuarentenarias, por lo que debemos tomar medidas prioritarias para el momento en la cual nos encontramos y para el resto de la campaña”, dijo Gabriela Fogliata, de la sección Fitopatología de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc), en la Jornada de Actualización Citrícila. Y recomendó algunas medidas: • Partir de plantas con poda de seco y de formación. • El período de infección es prolongado, hay infección desde cuaje hasta enero/febrero (mancha negra) y hasta marzo/abril (cancrosis). Para mancha negra, aplicar estrobilurinas, número de aplicaciones (2 a 3) según antecedentes del lote y edad. • Cobre, no reducir las dosis (para ambas enfermedades). • Lotes orgánicos, selección de lotes de baja presión, ya que los productos alternativos disponibles aumentan el control del cobre, pero no alcanzan la eficacia de las estrobilurinas, no son residuales por lo tanto no controlan infecciones latentes.