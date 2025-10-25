Secciones
EconomíaRural

Cítricos: informe sobre el manejo sanitario en la actual campaña

Recomendaciones para atender las enfermedades cuarentenarias del limón.

Hace 6 Hs

“Siempre debemos atender la problemática de las enfermedades cuarentenarias, por lo que debemos tomar medidas prioritarias para el momento en la cual nos encontramos y para el resto de la campaña”, dijo Gabriela Fogliata, de la sección Fitopatología de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc), en la Jornada de Actualización Citrícila. Y recomendó algunas medidas: • Partir de plantas con poda de seco y de formación. • El período de infección es prolongado, hay infección desde cuaje hasta enero/febrero (mancha negra) y hasta marzo/abril (cancrosis). Para mancha negra, aplicar estrobilurinas, número de aplicaciones (2 a 3) según antecedentes del lote y edad. • Cobre, no reducir las dosis (para ambas enfermedades). • Lotes orgánicos, selección de lotes de baja presión, ya que los productos alternativos disponibles aumentan el control del cobre, pero no alcanzan la eficacia de las estrobilurinas, no son residuales por lo tanto no controlan infecciones latentes.

Indicó que en Tucumán hay lotes destinados a la industria que tienen un manejo sanitario diferente (número de aplicaciones, fungicidas, etc.) de los lotes de destinados a la producción de fruta fresca,

Afirmó que en observaciones realizadas en lotes con manejo industrial resaltan dos aspectos sanitarios claves, que deberían ser cuantificados para medir el impacto en el rendimiento industrial: el aumento de la severidad de los síntomas -es decir, que se ven frutos con altos porcentajes de superficie afectada que seguro impactará en el rendimiento del aceite esencial-y la caída de frutos que de esta campaña ocasionada por enfermedades, acompañado de defoliación, lo cual seguramente impactará en el rendimiento. Lotes en esta situación, asimismo, son una fuente de inóculo para lotes cercanos destinados a la exportación.

Sobre el manejo de enfermedades en poscosecha, los principales problemas son el moho verde y la podredumbre por Geotrichum. “En cuanto a la última, hicimos ensayos y el Senasa autorizó el uso de tebuconazole en reemplazo de propiconazole. Sin embargo, este activo no tiene registro de uso en EEUU (sí en la UE), por lo que no es factible usarlo en los empaques. Estamos evaluando otros activos químicos y además, por la demanda del sector de productos que no generen residuos, tanto para complementar los tratamientos convencionales como para producir fruta sin tratamiento y orgánica, se está trabajando en productos desinfectantes y sales”, dijo.

Añadió que el manejo adecuado de la limpieza del empaque y la desinfección de la fruta son clave. Algunas de las estrategias desarrolladas por la Eeaoc ya están implementadas en los empaques, como ser el uso de ácido peráctico, el extracto de aliáceas, etc.

