Secciones
EconomíaRural

Aumentaría la venta de carne a EEUU

El Gobierno de ese país analiza cuadruplicar la cuota destinada a la Argentina.

Hace 6 Hs

El gobierno de Estados Unidos analiza elevar de 20.000 a 80.000 toneladas métricas anuales la cuota de importación de carne vacuna procedente de la Argentina, lo que representaría un aumento de cuatro veces respecto al cupo vigente.

La medida se enmarca en una estrategia para incrementar la oferta de carne en el mercado interno y para moderar los precios al consumidor, en un contexto de inflación alimentaria y de tensiones entre productores y consumidores estadounidenses.

Actualmente, la Argentina dispone de un cupo de 20.000 toneladas bajo el régimen de tariff rate quota (TRQ), que permite acceder a aranceles preferenciales hasta ese volumen. Cuando se supera ese límite, los embarques pagan derechos más altos, lo que limita la competitividad del producto argentino.

De concretarse la ampliación a 80.000 toneladas, el país lograría una mayor participación en uno de los mercados más exigentes del mundo, consolidando su posicionamiento como exportador de carne de alta calidad. Para los frigoríficos argentinos, significaría además un reconocimiento al cumplimiento sanitario y a los estándares de trazabilidad exigidos por el sistema estadounidense.

Temas Estados Unidos de América
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El complejo apícola registró un récord de exportaciones

El complejo apícola registró un récord de exportaciones

Chile volvió a reconocer zona libre de aftosa sin vacunación a la Argentina

Chile volvió a reconocer zona libre de aftosa sin vacunación a la Argentina

Ciafa eligió sus nuevas autoridades hasta 2027

Ciafa eligió sus nuevas autoridades hasta 2027

La economía local y los caminos rurales

La economía local y los caminos rurales

Desde el inicio de la zafra hasta fin de septiembre, la Argentina exportó 335.573 t de azúcares

Desde el inicio de la zafra hasta fin de septiembre, la Argentina exportó 335.573 t de azúcares

Lo más popular
Conocé la oferta electoral: qué dicen los frentes y partidos acerca del futuro de Tucumán y del país
1

Conocé la oferta electoral: qué dicen los frentes y partidos acerca del futuro de Tucumán y del país

Estoy bebiendo estrellas: cómo la leyenda del champagne inspiró el único vino espumoso tucumano
2

"Estoy bebiendo estrellas": cómo la leyenda del champagne inspiró el único vino espumoso tucumano

SDT Audiovisual: la mirada que elevó la emoción de los 21K LA GACETA
3

SDT Audiovisual: la mirada que elevó la emoción de los 21K LA GACETA

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir
4

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Efemérides del viernes 24 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?
5

Efemérides del viernes 24 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

El Cerpacu está de fiesta y lo merece: lleva cuatro décadas rescatando saberes ancestrales
6

El Cerpacu está de fiesta y lo merece: lleva cuatro décadas rescatando saberes ancestrales

Más Noticias
Lourdes Fernández, de Bandana, quedó envuelta en un entramado judicial

Lourdes Fernández, de Bandana, quedó envuelta en un entramado judicial

La financiera de Yerba Buena investigada solicitó el concurso preventivo

La financiera de Yerba Buena investigada solicitó el concurso preventivo

Teatro tucumano: Injusticia a escena con “La disgracia de Moreira”

Teatro tucumano: Injusticia a escena con “La disgracia de Moreira”

Diez propuestas para la reforma impositiva que se viene

Diez propuestas para la reforma impositiva que se viene

Recuerdos fotográficos: 1932. Un hincha “santo” fallece en medio del festejo

Recuerdos fotográficos: 1932. Un hincha “santo” fallece en medio del festejo

Beatriz Moreiro: “La gente camina y la naturaleza le pasa desapercibida; por eso mi idea es hacer visible lo invisible

Beatriz Moreiro: “La gente camina y la naturaleza le pasa desapercibida; por eso mi idea es hacer visible lo invisible"

Buscan mejorar la muestra del factor climático en los datos agrícolas

Buscan mejorar la muestra del factor climático en los datos agrícolas

Un análisis comparativo de las cifras del bioetanol a partir de caña y a partir de maíz

Un análisis comparativo de las cifras del bioetanol a partir de caña y a partir de maíz

Comentarios