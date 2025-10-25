Un análisis comparativo de las cifras del bioetanol a partir de caña y a partir de maíz

El asesor privado Franco Fogliata realizó un análisis global sobre los dos cultivos más aptos para conseguir el bioetanol que luego se mezcla con la nafta. En nuestro país, tal mezcla continúa con un escaso 12%, cuando países vecinos están por arriba de un 20%. Para el período 2006-24 Fogliata siguió las estadísticas del Centro Azucarero Argentino (CAA) y de la Bolsa de Comercio Rosario (BCR). “A partir de 2006 solo había bioetanol de caña de azúcar -208.119 m³; y en 2012, 449.014 m³-. En 2013 aparece el bioetanol de maíz, en Córdoba, en Santa Fe y en San Luis, con 170.000 m³, según BCR. Ese año en Latinoamérica no había otro país empleando esa materia prima del maíz”, indicó el experto.