Concepción: intentó robar una moto y terminó condenado a dos años de prisión

La Unidad Fiscal de Robos y Hurtos de Concepción, a cargo de Héctor Fabián Assad, presentó este viernes un acuerdo de juicio abreviado en la causa contra Matías José Salica (34), imputado por el intento de robo de una motocicleta. En el convenio, el acusado reconoció su participación en el hecho ocurrido el pasado 9 de octubre en la plaza Haimes de la ciudad.
La auxiliar de fiscal, Graciela Macció, fue la encargada de oralizar el acuerdo, describiendo el ilícito y las evidencias que permitieron acreditar la acusación.
De acuerdo con la investigación, ese día alrededor de las 19.15, Salica y un individuo aún no identificado violentaron el tambor de arranque de una motocicleta estacionada en calle Shipton, frente a la cancha de Concepción Fútbol Club. Mientras intentaban concretar el robo, fueron detectados por un grupo de personas, por lo que ambos intentaron huir. El acusado fue alcanzado y posteriormente entregado a la policía.
Condena efectiva
Las partes acordaron una pena de dos años de prisión de cumplimiento efectivo, al ser considerado autor penalmente responsable del delito de robo de vehículo dejado en la vía pública en grado de tentativa.
El juez interviniente decidió homologar el acuerdo de juicio abreviado pleno y dejar firme la sentencia, ya que las partes renunciaron a cualquier tipo de recurso.