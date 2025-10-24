Concepción: intentó robar una moto y terminó condenado a dos años de prisión

La Unidad Fiscal de Robos y Hurtos de Concepción, a cargo de Héctor Fabián Assad, presentó este viernes un acuerdo de juicio abreviado en la causa contra Matías José Salica (34), imputado por el intento de robo de una motocicleta. En el convenio, el acusado reconoció su participación en el hecho ocurrido el pasado 9 de octubre en la plaza Haimes de la ciudad.