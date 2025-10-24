Secciones
“La historia no la escriben los cobardes”: la picante respuesta de Colapinto tras su desobediencia a Alpine

El piloto argentino rompió el silencio en laa preiva del GP de México y comparó su maniobra en Austin con la histórica desobediencia del “Lole” en 1981.

Hace 1 Hs

La maniobra de Franco Colapinto contra Pierre Gasly en Austin continúa siendo tema de debate en el mundo de la Fórmula 1. En la antesala del Gran Premio de México, el piloto argentino volvió a referirse al polémico adelantamiento que desató críticas en Alpine y sorprendió a los fanáticos. Consultado por la prensa sobre el episodio, se animó a compararlo con una recordada desobediencia de Carlos Reutemann en 1981 y dejó una frase que dio la vuelta al paddock: “La historia no la escriben los cobardes”.

Durante la entrevista, Colapinto fue interrogado sobre si conocía aquel episodio del “Lole”, cuando en el Gran Premio de Brasil ignoró la orden de su escudería Williams de dejar ganar a Alan Jones. Reutemann, que había visto el cartel “Jones-Reut”, decidió no ceder su posición, ganó la carrera y desató un conflicto interno que le costaría caro: perdió el título mundial por un punto ante Nelson Piquet y terminó enfrentado con su equipo.

El joven argentino reconoció su admiración por el histórico piloto santafesino. “Al Lole lo tengo como un gran ídolo, conozco la historia. No me comparo con él, son situaciones diferentes. La historia no la escriben los cobardes”, aseguró. Su respuesta reflejó tanto su respeto por el pasado del automovilismo argentino como su convicción en las decisiones que tomó en pista.

La comparación con Reutemann surgió a raíz del sobrepaso de Colapinto a Gasly en la última competencia, pese a las órdenes del equipo de mantener posiciones. Aquella maniobra generó tensiones dentro de Alpine, aunque el propio piloto aclaró que su intención fue “competir al máximo sin perjudicar a nadie”. La prensa internacional, sin embargo, interpretó el gesto como un acto de rebeldía propio de los grandes.

Mirando hacia el futuro

Más allá del episodio, el pilarense ya mira hacia adelante. La escudería francesa le aplicó solo una reprimenda, y con cinco fechas por delante en el campeonato, Colapinto buscará sumar sus primeros puntos y consolidar su lugar en Alpine para 2026. Su carácter decidido y su talento en pista lo posicionan como una de las grandes promesas del automovilismo argentino en la máxima categoría.

Temas Fórmula 1Pierre GaslyFranco ColapintoFlavio BriatoreAlpineAlpine F1 Team
