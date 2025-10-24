“La historia no la escriben los cobardes”: la picante respuesta de Colapinto tras su desobediencia a Alpine

La maniobra de Franco Colapinto contra Pierre Gasly en Austin continúa siendo tema de debate en el mundo de la Fórmula 1. En la antesala del Gran Premio de México, el piloto argentino volvió a referirse al polémico adelantamiento que desató críticas en Alpine y sorprendió a los fanáticos. Consultado por la prensa sobre el episodio, se animó a compararlo con una recordada desobediencia de Carlos Reutemann en 1981 y dejó una frase que dio la vuelta al paddock: “La historia no la escriben los cobardes”.