“Ahora empieza mi contraataque”: Michel Platini rompe el silencio tras ser absuelto por corrupción

“Ahora empieza mi contraataque”

A los 70 años, Platini dice no sentirse un hombre destrozado, pero sí marcado por el sufrimiento de su entorno. Contó que lo más doloroso fue escuchar cómo sus nietas eran señaladas en la escuela. “Lo peor fue para mi familia. A mis nietas les decían que su abuelo era corrupto”. Con tono desafiante, anunció que no piensa quedarse de brazos cruzados. “Ahora empieza mi contraataque, muy al estilo Trapattoni”, advirtió el exdirigente, decidido a limpiar por completo su legado.