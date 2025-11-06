Con la presencia de 50 vehículos y más de 500 participantes, BMW Group Argentina celebró su exitoso BMW Experience en el Autódromo

Guiados por el equipo de instructores liderado por Carlos Alberto “Tim” Pairetti y Leonel Bovalina, clientes, amigos de la compañía e integrantes de la prensa pudieron vivir la adrenalina de conducir vehículos con distintas tecnologías de propulsión para sobrepasar los 200 km/h en la recta del Circuito N°5 y experimentar todas las bondades de los modelos de BMW y MINI, como sus capacidades de frenado y controles dinámicos, en un entorno seguro y adecuado. Entre la flota disponible de modelos se encontraban varias unidades de deportivos a combustión como los BMW M135 xDrive, M240i xDrive, M340i xDrive, X3 M50 xDrive o el nuevo MINI John Cooper Works, híbridos enchufables como la BMW X1 xDrive25e, completamente eléctricos, como dos ejemplares de la iX2 xDrive30 y modelos clásicos de la marca como el BMW 330i y la BMW X5 xDrive40i.