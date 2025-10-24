Industria de la madera: las exportaciones crecieron 34,5% en valor entre enero y agosto

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación informó que las exportaciones de productos maderables aumentaron en valor 34,5%, en promedio, entre enero y agosto de este año, con respecto al mismo período 2024. Este resultado se basó en datos proporcionados por el Indec, consignó la cartera gubernamental.
Para este mismo período, los productos papel y cartón incrementaron en valor exportado un 27%.
En tanto, el rubro de muebles creció en valor el 57% los ocho meses del año, respecto del mismo periodo del 2024.
Además, los productos de madera aserrada tuvieron un incremento interanual los ocho meses del año de un 31%.
Materia prima de calidad
Agricultura indicó que la materia prima argentina se destaca por su calidad evidenciada tanto en sus propiedades estructurales como en su apariencia visual.
"La clave de esta calidad radica en la aplicación sistemática de prácticas silvícolas, como las podas y los raleos, durante las distintas etapas del crecimiento forestal. La combinación de estas prácticas conduce a una mejora del resultado, incrementando la proporción de madera libre de nudos, además de producir árboles de mejor forma y tamaño", señaló.
Las excepcionales condiciones naturales del país se conjugan con una larga tradición en mejoramiento genético forestal de más de 60 años, para lograr tasas de crecimiento más altas que en otras regiones, llegando incluso a reducir a la mitad el tiempo de crecimiento de las coníferas, en comparación con países del hemisferio norte, añadió.
Durante 2024, Argentina exportó productos del rubro madera a 70 países, Estados Unidos representa el principal destino con 35,7% de las exportaciones de madera, siendo las principales partidas arancelarias molduras y madera aserrada, ambos productos con valor agregado. Esta tendencia reafirma la calidad de la oferta nacional en mercados exigentes y con altos estándares de calidad.