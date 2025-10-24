Monteros Vóley y Tucumán de Gimnasia van por el último boleto al Sudamericano

El voleibol tucumano volverá a tener hoy una final anticipada. Monteros Vóley y Tucumán de Gimnasia jugarán desde las 18, en el Polideportivo Gorki Grana de Morón, el partido por el tercer puesto de la Supercopa ACLAV, que definirá al equipo argentino clasificado al Sudamericano de Clubes.
Ambos llegan tras duras semifinales. El “Lobo” cayó 3-1 ante Ciudad Vóley, con parciales de 25-21, 22-25, 25-19 y 25-21. En tanto, el “Naranja” perdió también 3-1 frente a San Lorenzo, en un cruce cerrado (25-19, 23-25, 25-20 y 25-21).
El duelo entre comprovincianos promete alta tensión y calidad. Monteros buscará repetir su presencia internacional, mientras que Tucumán de Gimnasia irá por un triunfo histórico que lo coloque por primera vez en el certamen continental.