Monteros Vóley y Tucumán de Gimnasia van por el último boleto al Sudamericano

El voleibol tucumano volverá a tener hoy una final anticipada. Monteros Vóley y Tucumán de Gimnasia jugarán desde las 18, en el Polideportivo Gorki Grana de Morón, el partido por el tercer puesto de la Supercopa ACLAV, que definirá al equipo argentino clasificado al Sudamericano de Clubes.