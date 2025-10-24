Secciones
DeportesVóley

Monteros Vóley y Tucumán de Gimnasia van por el último boleto al Sudamericano

Desde las 18, el “Naranja” y el “Lobo” se enfrentarán por el tercer puesto de la Supercopa ACLAV, en el Polideportivo Gorki Grana. El ganador se quedará con la última plaza argentina para el torneo continental.

Monteros Vóley y Tucumán de Gimnasia van por el último boleto al Sudamericano Prensa Monteros Voley.
Hace 1 Hs

El voleibol tucumano volverá a tener hoy una final anticipada. Monteros Vóley y Tucumán de Gimnasia jugarán desde las 18, en el Polideportivo Gorki Grana de Morón, el partido por el tercer puesto de la Supercopa ACLAV, que definirá al equipo argentino clasificado al Sudamericano de Clubes.

Ambos llegan tras duras semifinales. El “Lobo” cayó 3-1 ante Ciudad Vóley, con parciales de 25-21, 22-25, 25-19 y 25-21. En tanto, el “Naranja” perdió también 3-1 frente a San Lorenzo, en un cruce cerrado (25-19, 23-25, 25-20 y 25-21).

El duelo entre comprovincianos promete alta tensión y calidad. Monteros buscará repetir su presencia internacional, mientras que Tucumán de Gimnasia irá por un triunfo histórico que lo coloque por primera vez en el certamen continental.

Temas Monteros VoleyTucumán de GimnasiaArgentina
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La historia detrás del candidato: Federico Pelli
1

La historia detrás del candidato: Federico Pelli

La Libertad Avanza y la Unión Cívica Radical anunciaron que irán unidos en Alberdi
2

La Libertad Avanza y la Unión Cívica Radical anunciaron que irán unidos en Alberdi

Denuncian a Milei, Caputo, Werthein y Bausili por presunta cesión de la política cambiaria a EEUU
3

Denuncian a Milei, Caputo, Werthein y Bausili por presunta cesión de la política cambiaria a EEUU

Milei pidió apoyo para defenderse de un “Congreso destituyente”
4

Milei pidió apoyo para defenderse de un “Congreso destituyente”

Impactante video: así trasladaban en ambulancia a Lourdes de Bandana tras el allanamiento en la casa de su exnovio
5

Impactante video: así trasladaban en ambulancia a Lourdes de Bandana tras el allanamiento en la casa de su exnovio

El tiempo en Tucumán: el calor será agobiante y anuncian lluvias desde la tarde
6

El tiempo en Tucumán: el calor será agobiante y anuncian lluvias desde la tarde

Más Noticias
Denuncian a Milei, Caputo, Werthein y Bausili por presunta cesión de la política cambiaria a EEUU

Denuncian a Milei, Caputo, Werthein y Bausili por presunta cesión de la política cambiaria a EEUU

El tiempo en Tucumán: el calor será agobiante y anuncian lluvias desde la tarde

El tiempo en Tucumán: el calor será agobiante y anuncian lluvias desde la tarde

Impactante video: así trasladaban en ambulancia a Lourdes de Bandana tras el allanamiento en la casa de su exnovio

Impactante video: así trasladaban en ambulancia a Lourdes de Bandana tras el allanamiento en la casa de su exnovio

Hay alerta naranja por tormenta y amarilla por fuertes vientos: estas son las zonas afectadas

Hay alerta naranja por tormenta y amarilla por fuertes vientos: estas son las zonas afectadas

Por qué hay que desenchufar este impensado electrodoméstico después de usarlo

Por qué hay que desenchufar este impensado electrodoméstico después de usarlo

Agenda de TV: Colapinto corre en el GP de México y River Plate juega en la Copa Argentina

Agenda de TV: Colapinto corre en el GP de México y River Plate juega en la Copa Argentina

Milei pidió apoyo para defenderse de un “Congreso destituyente”

Milei pidió apoyo para defenderse de un “Congreso destituyente”

La Libertad Avanza y la Unión Cívica Radical anunciaron que irán unidos en Alberdi

La Libertad Avanza y la Unión Cívica Radical anunciaron que irán unidos en Alberdi

Comentarios