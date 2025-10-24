"Mujer Cebra", la banda del ascenso meteórico que compone su disco experimental en una oficina ante la crisis cultural

A pesar de los obstáculos económicos que afectan tanto a los artistas como a los espectadores, Mujer Cebra mantiene la esperanza y continúa apostando por su música. Sobre su visión artística, aseguran que dejaron atrás lo vintage y buscan siempre experimentar: “Vamos a probar todo lo que siempre quisimos y que se había estado guardando. Este nuevo disco será la mejor versión de nosotros”.