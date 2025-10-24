Secciones
"Mujer Cebra", la banda del ascenso meteórico que compone su disco experimental en una oficina ante la crisis cultural

El grupo vuelve a Tucumán con un nuevo álbum, pero con la misma energía de siempre sobre el escenario. Esta noche, en el "Fogonazo Festival".

Matías Quintana
Matías Quintana Hace 45 Min

"Mujer Cebra", que comenzó componiendo en oficinas y trabajando de manera autogestionada, hoy pisa grandes escenarios. A tal punto que fue telonero de Interpol, The Offspring y System of a Down, y formó parte de importantes festivales nacionales. Y este viernes, la banda vuelve a Tucumán para presentarse en el 'Fogonazo Festival', en calle Rivadavia 1.320.

En pocos años, "Mujer Cebra" logró un crecimiento notable, conquistando a un público variado de diferentes generaciones. Sin embargo, el camino hacia el éxito comenzó en un contexto poco convencional. Su gestación coincidió con el inicio de la pandemia. Lejos de paralizarse, el período fue ideal para que cada integrante trabajara sus ideas por separado, lo que permitió que, al reunirse, todo fluyera rápidamente para dar forma a su primer álbum.

Actualmente, el grupo trabaja en material nuevo mientras continúa girando por el país. Sin embargo, la banda también enfrenta las dificultades de la autogestión en un contexto cultural golpeado por la crisis. 

“Nosotros nos quedamos sin sala este año y fue un golpe durísimo”, cuenta Patricio García Seminara, baterista del grupo. La solución fue improvisar: alquilaron una oficina en el microcentro por unos meses, donde compusieron el disco que ahora están terminando de grabar.

A pesar de los obstáculos económicos que afectan tanto a los artistas como a los espectadores, Mujer Cebra mantiene la esperanza y continúa apostando por su música. Sobre su visión artística, aseguran que dejaron atrás lo vintage y buscan siempre experimentar: “Vamos a probar todo lo que siempre quisimos y que se había estado guardando. Este nuevo disco será la mejor versión de nosotros”.

Con shows intensos y viscerales, la banda recorrió escenarios y festivales clave como Lollapalooza, Music Wins, Niceto Club, Teatro Vorterix y Movistar Arena. 

En 2024 fueron teloneros de Interpol, Turnstile y La Vela Puerca, y este 2025 abrieron para The Offspring, participaron en Quilmes Rock y acompañaron el regreso de System of a Down a Argentina. 

Para "Mujer Cebra", el secreto de su crecimiento sigue siendo tocar en vivo, en todas las ciudades posibles, conectando con la gente y haciendo de cada show una experiencia única.

