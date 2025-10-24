Ander Herrera y Paredes, de París a la Bombonera: la dupla del PSG que podría reencontrarse en Boca ante Barracas

En París, Ander y Paredes compartieron tres temporadas en un plantel repleto de figuras. Coincidieron en 37 partidos, de los cuales 20 fueron como titulares. Ninguno de los dos fue indiscutido, pero juntos formaron un tándem confiable y protagonista de noches importantes: estuvieron en los cuartos, semifinales y la final de la Champions League 2019/2020, además de levantar títulos como la Copa de la Liga y el Trofeo de Campeones.