Ander Herrera y Paredes, de París a la Bombonera: la dupla del PSG que podría reencontrarse en Boca ante Barracas

El fútbol tiene reencuentros que parecen escritos. Tres años después de compartir vestuario en el Paris Saint-Germain, Ander Herrera y Leandro Paredes podrían volver a coincidir desde el arranque, esta vez con la camiseta de Boca Juniors. La lesión de Rodrigo Battaglia reconfigura el mediocampo xeneize y abre la posibilidad de que la vieja dupla del PSG reaparezca en el próximo partido ante Barracas Central.
En París, Ander y Paredes compartieron tres temporadas en un plantel repleto de figuras. Coincidieron en 37 partidos, de los cuales 20 fueron como titulares. Ninguno de los dos fue indiscutido, pero juntos formaron un tándem confiable y protagonista de noches importantes: estuvieron en los cuartos, semifinales y la final de la Champions League 2019/2020, además de levantar títulos como la Copa de la Liga y el Trofeo de Campeones.
El reencuentro en Boca comenzó tímidamente. En la derrota ante Defensa y Justicia, Herrera -recién regresado de una lesión- generó el penal que Paredes cambió por gol. Luego compartieron minutos ante Newell’s y Belgrano, aunque siempre con el español ingresando desde el banco.
Ahora, el panorama cambió. La lesión muscular de Battaglia (desgarro en el sóleo izquierdo) deja un hueco en el medio y el cuerpo técnico de Claudio Úbeda evalúa a Herrera como principal candidato para acompañar al capitán "xeneize". De concretarse, sería la primera vez que Paredes y Ander inicien un partido juntos con la camiseta azul y oro.
Paredes es hoy el eje total del equipo. Capitán, cerebro y líder futbolístico, ha sido clave en la mejoría reciente de Boca, combinando jerarquía y precisión para sostener el juego en un momento delicado. Herrera, en cambio, intenta dejar atrás el karma de las lesiones: apenas suma 490 minutos en 12 partidos, pero cada ingreso muestra destellos de su calidad técnica y experiencia europea.
El duelo ante Barracas Central será vital para Boca, que necesita ganar para seguir firme en la lucha por la clasificación a la Copa Libertadores. La decisión final se tomará en los entrenamientos de Ezeiza, pero la ilusión ya crece: Ander y Paredes, aquella dupla nacida en París, podría renacer en la Bombonera para liderar el mediocampo xeneize en un momento decisivo.