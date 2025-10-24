Trasladaron a 21 internos desde comisarías al Complejo Penitenciario de Benjamín Paz

En el marco de las políticas de seguridad implementadas por el Ejecutivo provincial, a través del Ministerio de Seguridad, se concretó un nuevo traslado de detenidos desde distintas comisarías hacia el complejo penitenciario de Benjamín Paz. El operativo incluyó a 21 internos y forma parte del plan de descompresión de las dependencias policiales.
El director del complejo, subprefecto Raúl Melián, explicó que “recibimos 21 nuevos internos provenientes de diferentes comisarías de la provincia. Esto es la continuidad del plan de seguridad establecido por el Superior Gobierno de la provincia y del Ministerio de Seguridad. De esta manera seguimos descomprimiendo las comisarías y alojando a los internos en este complejo”.
Entre los trasladados se encuentra Jorge Anaya González, uno de los detenidos del conocido clan Los Gardelitos, acusado de haber participado en un tiroteo ocurrido en Tafí Viejo el pasado 21 de septiembre. “Él está afectado a la causa acopio de armas de fuego y portaba un dispositivo electrónico cumpliendo prisión domiciliaria pero, por disposición de la Justicia, fue trasladado a este complejo”, detalló Melián.
El funcionario agregó que todos los internos fueron incorporados al régimen correspondiente: “Desde el primer momento que ingresan son incorporados al régimen establecido para cada unidad”, aseguró.
Melián explicó además que los traslados son programados en conjunto por el Ministerio de Seguridad, la Dirección General del Servicio Penitenciario y la Jefatura de Policía. “En las comisarías se analiza quiénes están en condiciones de ser trasladados, de acuerdo con las disposiciones judiciales. Luego el servicio penitenciario se prepara para recibirlos y se autoriza el traslado, coordinado desde el Ministerio a través de ambas fuerzas”, señaló.
Por su parte, el jefe del Cuerpo Especial de Rescate y Operaciones (CERO), subcomisario Ricardo Medina, brindó detalles del operativo: “Se realizó el alojamiento de 21 detenidos según el delito cometido y los años que tienen. Para el traslado de alta seguridad intervinieron diferentes direcciones, como Bomberos, por si llegase a registrarse algún siniestro, además de una ambulancia del 107 y personal de las divisiones Canes, Motorizada y CERO”.
Medina indicó que, por cuestiones de seguridad, “encapsulamos el móvil de traslado de detenidos. Si bien no implica ningún riesgo, puede generar demoras en el tránsito debido a la velocidad permitida para garantizar la seguridad vial”, concluyó.