Trasladaron a 21 internos desde comisarías al Complejo Penitenciario de Benjamín Paz

Melián explicó además que los traslados son programados en conjunto por el Ministerio de Seguridad, la Dirección General del Servicio Penitenciario y la Jefatura de Policía. “En las comisarías se analiza quiénes están en condiciones de ser trasladados, de acuerdo con las disposiciones judiciales. Luego el servicio penitenciario se prepara para recibirlos y se autoriza el traslado, coordinado desde el Ministerio a través de ambas fuerzas”, señaló.