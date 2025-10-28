Cuatro argentinos aparecen entre los 100 líderes climáticos más influyentes de Latinoamérica

En el Día Internacional de la Acción Climática, la organización Sachamama, la Agencia EFE y más de 30 entidades internacionales dieon a conocer la lista de “Los 100 Latinos Más Comprometidos con la Acción Climática 2025”. La selección, que busca destacar el liderazgo ambiental en América Latina, incluye este año a cuatro figuras argentinas que impulsan el cambio desde la ciencia, la comunicación y la innovación social.