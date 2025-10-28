Cuatro argentinos aparecen entre los 100 líderes climáticos más influyentes de Latinoamérica

En el Día Internacional de la Acción Climática, la organización Sachamama, la Agencia EFE y más de 30 entidades internacionales dieon a conocer la lista de “Los 100 Latinos Más Comprometidos con la Acción Climática 2025”. La selección, que busca destacar el liderazgo ambiental en América Latina, incluye este año a cuatro figuras argentinas que impulsan el cambio desde la ciencia, la comunicación y la innovación social.
Los reconocidos son Celeste Saulo, directora del Servicio Meteorológico Nacional y actual secretaria general de la Organización Meteorológica Mundial; Lucas Campodónico, fundador de Bioguia, medio digital que promueve el consumo responsable y la conciencia ambiental; Tais Gadea Lara, periodista especializada en cambio climático, y Pedro Jaureguiberry, doctor en biología y referente en conservación.
Voces argentinas que impulsan el cambio
Cada uno de los elegidos representa un modo distinto de actuar frente a la crisis climática. Celeste Saulo, por ejemplo, es una de las científicas más influyentes del continente. Desde su cargo en el Servicio Meteorológico impulsa políticas globales de adaptación al cambio climático y promueve el acceso a información confiable como herramienta para la toma de decisiones en lugares vulnerables.
Lucas, por su parte, fundó y dirige una de las plataformas digitales más reconocidas de habla hispana en temas de sustentabilidad. Su trabajo en Bioguia se centra en la comunicación positiva y en conectar a millones de personas con contenidos que inspiran una vida más consciente, desde el consumo responsable hasta la innovación ecológica.
Tais Gadea Lara, periodista especializada en cambio climático, es una referencia regional en la divulgación de información ambiental con enfoque humano. Mediante su trabajo en medios como National Geographic, Canal de la Ciudad y Devex, impulsa narrativas basadas en evidencia y orientadas a soluciones. También forma parte de The Climate Reality Project y fue reconocida como Exploradora Climática del Instituto Constructivo 2024.
El cuarto argentino destacado es Pedro Jaureguiberry, cuyo trabajo ha sido clave en la evaluación del impacto del cambio climático sobre la biodiversidad. Fue autor principal de los informes del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) y promueve el uso del conocimiento científico para diseñar políticas de conservación más efectivas en América Latina.
Liderazgo latino para un planeta en cambio
La lista, que cumple su séptima edición, reúne a 100 referentes del activismo, la ciencia, la comunicación, la política y el sector empresarial. Entre las personalidades destacadas de este año se encuentran la actriz América Ferrera, la activista indígena Helena Gualinga, la congresista estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez, el cantautor colombiano Carlos Vives, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum y la líder climática global Christiana Figueres.
El objetivo del reconocimiento, explicaron desde Sachamama, es visibilizar el papel de los líderes latinos en la implementación del Acuerdo de París y en la construcción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030. “Cada persona reconocida representa una historia de visión y resiliencia. En conjunto, están demostrando que la transición sostenible ya está en marcha”, señaló Carlos Zegarra, director ejecutivo de Sachamama.
Desde la Agencia EFE, el director de EFEverde, Arturo Larena, destacó la relevancia del trabajo de los elegidos, que “desde distintos ámbitos sensibilizan sobre la crisis climática y promueven soluciones basadas en la ciencia y la naturaleza”. También advirtió sobre la necesidad de fortalecer la información ambiental ante la ola de fake news que distorsionan el debate sobre la transición ecológica.
Más allá del reconocimiento, la lista busca inspirar acción colectiva. Cada historia representa una muestra de que los cambios reales nacen del compromiso sostenido, tanto desde los grandes espacios de decisión como desde los medios, las aulas y las comunidades.