La misión imposible del "Rojo": los 18 resultados que necesita Independiente para soñar con los Playoffs

El margen de error se agotó hace tiempo en Avellaneda, pero la fe no. Independiente, hundido en el último puesto de la Zona B con apenas seis unidades, enfrenta un escenario tan improbable como matemáticamente posible: necesita una cadena de 18 resultados combinados para alcanzar los Playoffs del torneo Clausura. La ecuación, digna de un milagro deportivo, mantiene a los hinchas con la calculadora en la mano.