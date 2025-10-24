Secciones
La misión imposible del "Rojo": los 18 resultados que necesita Independiente para soñar con los Playoffs

El equipo de Gustavo Quinteros está último en la Zona B del Clausura, con apenas seis puntos, pero aún conserva una mínima esperanza matemática.

El margen de error se agotó hace tiempo en Avellaneda, pero la fe no. Independiente, hundido en el último puesto de la Zona B con apenas seis unidades, enfrenta un escenario tan improbable como matemáticamente posible: necesita una cadena de 18 resultados combinados para alcanzar los Playoffs del torneo Clausura. La ecuación, digna de un milagro deportivo, mantiene a los hinchas con la calculadora en la mano.

El primer requisito es el más claro y el más exigente: ganar los cuatro partidos que restan. Cualquier tropiezo significaría el adiós definitivo. El "Rojo" tiene dos encuentros consecutivos en el Libertadores de América-Ricardo Bochini, ante Platense (duelo pendiente) y Atlético. Luego deberá cerrar el tramo final del torneo con dos salidas difíciles.

“El partido con Platense define todo: si perdemos, empezamos a pensar en el próximo torneo; si ganamos, seguimos soñando”, deslizan desde el cuerpo técnico. Una victoria esta noche lo dejaría a tres puntos del octavo puesto, aunque aún dependería de una larga serie de combinaciones ajenas.

Los 14 resultados ajenos

Además de sus cuatro victorias, Independiente necesita 14 resultados de terceros para que las cuentas cierren. Esos resultados implican caídas, empates o tropiezos de siete equipos rivales directos en la pelea por los Playoffs. El detalle es quirúrgico:

  • Atlético Tucumán: dos derrotas.
  • Sarmiento (J): tres caídas.
  • Instituto: dos traspiés.
  • San Martín (SJ): dos derrotas.
  • Talleres (Córdoba): una derrota y un empate.
  • Gimnasia (LP): una caída y una igualdad.
  • Godoy Cruz: un empate.
    Total: 14 resultados combinados.

La “bala de plata” sanjuanina

Hay un escenario extra, una suerte de as bajo la manga que mantiene viva la ilusión roja: la posibilidad de que San Martín de San Juan descienda. En ese caso, el equipo cuyano quedaría automáticamente fuera de los Playoffs, liberando un cupo adicional. 

