Secciones
Política

Jaldo pidió votar “por los hechos, no por las promesas”

El mandatario encabezó el cierre de campaña del Frente Tucumán Primero con un llamado a la unidad y a valorar la gestión provincial.

Jaldo pidió votar “por los hechos, no por las promesas”
Matias Argañaraz
Por Matias Argañaraz Hace 1 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas TucumánYerba BuenaOsvaldo Jaldo
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Jaldo destacó el crecimiento del empleo en Tucumán y llamó a “cuidar la provincia”

Jaldo destacó el crecimiento del empleo en Tucumán y llamó a “cuidar la provincia”

Jaldo recorrió una escuela donde los alumnos crearon un auto eléctrico

Jaldo recorrió una escuela donde los alumnos crearon un auto eléctrico

Jaldo descartó cambios en su gabinete y destacó la gestión económica provincial

Jaldo descartó cambios en su gabinete y destacó la gestión económica provincial

Javier Milei en Tucumán: “No nos quedemos a mitad de camino”

Javier Milei en Tucumán: “No nos quedemos a mitad de camino”

Lo más popular
La historia detrás del candidato: Roberto Sánchez
1

La historia detrás del candidato: Roberto Sánchez

El legislador Pepe Seleme se alejó de La Libertad Avanza por la soberbia y la mediocridad
2

El legislador "Pepe" Seleme se alejó de La Libertad Avanza por la "soberbia y la mediocridad"

El tiempo en Tucumán: el cielo estará despejado y el calor será más intenso en el cierre de la semana
3

El tiempo en Tucumán: el cielo estará despejado y el calor será más intenso en el cierre de la semana

Las estafas piramidales en Tucumán provocaron perjuicios por más de $4.570 millones
4

Las estafas piramidales en Tucumán provocaron perjuicios por más de $4.570 millones

Cierres de campaña en Tucumán: los espacios políticos afinan sus mensajes
5

Cierres de campaña en Tucumán: los espacios políticos afinan sus mensajes

Arriazu advirtió un posible salto del dólar si el Gobierno pierde las elecciones del domingo
6

Arriazu advirtió un posible salto del dólar si el Gobierno pierde las elecciones del domingo

Más Noticias
Así será votar con la Boleta Única de Papel: LA GACETA realizó un simulacro para mostrar el paso a paso

Así será votar con la Boleta Única de Papel: LA GACETA realizó un simulacro para mostrar el paso a paso

El gabinete de Milei: Cúneo Libarona dejará el ministerio de Justicia luego de las elecciones

El gabinete de Milei: Cúneo Libarona dejará el ministerio de Justicia luego de las elecciones

El legislador Pepe Seleme se alejó de La Libertad Avanza por la soberbia y la mediocridad

El legislador "Pepe" Seleme se alejó de La Libertad Avanza por la "soberbia y la mediocridad"

Denuncian la desaparición de la ex Bandana, Lourdes Fernández

Denuncian la desaparición de la ex Bandana, Lourdes Fernández

Hay alerta naranja por tormentas y amarilla por viento zonda para este jueves: las provincias en riesgo

Hay alerta naranja por tormentas y amarilla por viento zonda para este jueves: las provincias en riesgo

Cierres de campaña en Tucumán: los espacios políticos afinan sus mensajes

Cierres de campaña en Tucumán: los espacios políticos afinan sus mensajes

La historia detrás del candidato: Roberto Sánchez

La historia detrás del candidato: Roberto Sánchez

Crecen las tensiones entre Bussi y el mileísmo por la cartelería

Crecen las tensiones entre Bussi y el mileísmo por la cartelería

Comentarios