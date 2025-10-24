Cartas de lectores: Río Seco

Resulta muy molesto que todos los días nos corten el agua. Explican que hay un deterioro terrible de la red de agua del pueblo; perfecto, que se mejore la instalación y su funcionamiento, pero no justifico ni yo ni ningún afectado que nos corten el suministro, como en la noche del día 21 antes de la cero hora y el 22 eran las 10.30 y no teníamos el líquido imprescindible para nuestro vivir. Antes avisaban, ahora ni se molestan por hacerlo. El miércoles había personas que no tenían para tomar sus medicinas. Por otro lado, el caos que generan los transportistas de cañas por las calles es tremendo. Están pavimentando la arteria qué conduce a la fábrica azucarera del lugar; cortan con cintas pero esas personas inadaptadas arremeten lo mismo. Debieran destacar algunos de los guardias urbanos para que al menos eso cuiden. Y quisiera destacar sobremanera la falta absoluta del riego de las calles; morimos ahogados en tierra.